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影片遭拒播！澤倫斯基在世足大螢幕上露臉失敗　致詞內容曝光

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／翻攝自Facebook／Володимир Зеленський）

▲烏克蘭總統澤倫斯基已經錄好一段英文致詞影片，原本打算在世足決賽前播放，但遭到官方拒絕。（圖／翻攝自Facebook／Володимир Зеленський，下同）

記者張寧倢／編譯

卡達世足賽熱潮全球風靡，美國有線電視新聞網（CNN）在報導中揭露，烏克蘭總統澤倫斯基原本錄好一段英文致詞影片，想在阿根廷對陣法國的決賽開始前，透過體育場的大螢幕播放，向全世界「呼籲和平」。雖然這個提案被國際足總（FIFA）拒絕，但CNN也曝光一部分致詞內容。

烏克蘭總統辦公室在一份提供給CNN的聲明文件指出，雖然卡達方面支持澤倫斯基的提議，但是FIFA出面阻止，不允許在決賽開始前播放這段影片，理由是內容過於「政治化」。聲明稱，「總統的訴求沒有任何政治色彩，意即不包含主觀評價、政治信號，更沒有指責誰」，還譴責FIFA「不應該害怕在代表和平的全球足球慶典上，有和平的言論被人聽見。」

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／翻攝自Facebook／Володимир Зеленський）

▲據CNN揭露的致詞內容，澤倫斯基打算向世界球迷傳達，各國可以在運動賽事一較高下，但絕不是在戰場上。

CNN取得了澤倫斯基事前用英語錄製好的1分43秒致詞影片，其中澤倫斯基表示，足球是為了讓世界團結起來，大家想看的是世界盃（World Cup）而不是世界大戰（world war）。他說，「本屆世足再次證明，不同國家和民族可以透過公平競爭決定誰是最強的，但不是透過玩火的危險舉動，可以在綠茵球場上決勝，而不是血紅戰場。」

烏克蘭總統辦公室在決賽前一度喊話，「FIFA還有時間糾正他們的錯誤」，但如果FIFA不播放這段影片，烏克蘭也會自行將影片發布出來。聲明也說，若決定禁播影片顯示FIFA已經失去對足球運動彌足珍貴的理解，即「足球是團結人民的運動，而不是支持現有的分歧」。

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