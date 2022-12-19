相依為命的祖母病逝！「父植物人、母車禍亡」彰化小兄妹陷困境



▲彰化伸港鄉一對17歲、13歲的兄妹和阿嬤相依為命，但阿嬤日前病逝，讓兄妹倆生活陷入困境。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮、郭玗潔／彰化報導

彰化伸港鄉一對許姓兄妹現年17歲、13歲，還在念高三、國一，父親就在6年前因腦溢血失救，成為植物人於醫院安養，而越南籍的媽媽於往返醫院探視丈夫時，又在停紅燈時遭車撞身亡，留下兄妹倆與年邁的阿嬤相依為命，靠低收入戶補助維生。但阿嬤在幾天前卻突然身體不適，就診後不幸病逝，讓連續遭逢變故的小兄妹生活瞬間又陷入困境，繳不出下個月的房租，縣議員賴清美接獲陳情，呼籲大家協助兄妹倆度過難關。

賴清美接獲消息後前往許家關懷，表示兄妹倆的爸爸還躺在醫院，阿嬤在殯儀館22日才要出殯，許家租屋一個月就要4500元，兄妹倆月底面臨繳不出租金的窘境，希望能請大家一同協助。

縣府社會處回應，許家為縣府低收長期關懷戶，每月領有身障生活津貼、中低收入老人生活津貼、老年及遺囑年金等補助，小兄妹的父親長期安置於醫院，縣府也提供醫療及看護費用補助，至今年已累積達18萬元。另也與公所連結慈善團體，協助阿嬤的喪葬費9萬元，縣府明天會派人前往兄妹家關懷，繼續協助該家庭的生活照顧議題。據悉，小兄妹仍有其他親屬，叔叔預計明日由台南趕來，討論兄妹倆後續照護事項。