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鳳梨酥錯成「包餡麵食」？　陸方「註冊三變」過程一圖看懂

▲▼佳德食品鳳梨酥。（圖／記者呂佳賢攝）

▲佳德糕點鳳梨酥。（圖／記者呂佳賢攝）

記者嚴云岑／台北報導

中國大陸12月初突襲阻擋台灣食品輸入，知名糕餅「佳德鳳梨酥」也遭禁，業者以不願提供配方為由拒絕補件，卻遭爆食藥署將其錯當成與冷凍水餃同類的「包餡麵食」，才會在輸陸過程卡關。對此，食藥署昨日二度發聲明喊冤，並說明協助食品業者註冊時序。食藥署副組長鄭維智今（19）日受訪時詳細說明「佳德案」申請始末，ETtoday也整理陸方註冊三次變革，方便讀者一圖看懂。

中國大陸海關總署日前無預警禁止台灣多項農產品進口，其中佳德鳳梨酥被要求補件詳細配方比例，但因涉及商業機密，佳德乾脆放棄補件，不但成為媒體報導焦點，甚至被酸民攻擊。佳德日前在臉書及IG貼文大喊誤會，聳動的標題，完全非佳德的本意。

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就在事件平息之際，臉書粉專「興趣使然的路人」16日卻發文表示，食藥署2021年10月召開記者會，稱佳德糕餅、郭元益食品等公司，是業者線上填報資料後，再由食藥署以「包餡麵食」類別提交，批評食藥署「一開始把鳳梨酥當冷凍水餃註冊」，再次引發爭議。

鄭維智上午受訪再度說明將「糕點類」以「包餡麵食」送件疑義。由於中國大陸海關總署申請過程一變再變，2021年10月中國大陸提出包裹式推薦註冊，僅開放14類產品選項供選擇，當時並無「糕餅」類選項，業者如想要透過簡易型包裹式推薦，會自己選擇為最相關的「包餡麵食」類，食藥署在收到清單後彙整送出。食藥署於同月15日也透過記者會與發布新聞稿提醒未在14類類別業者，可於11月自行線上申請註冊。

▲▼鳳梨酥錯成「包餡麵食」？　陸方「註冊三變」過程一圖看懂。（圖／記者嚴云岑製）

▲陸方「註冊三變」過程一圖看懂。（圖／記者嚴云岑製）※點圖放大

中國大陸於2021年11月至12月開放「進口食品境外生產企業註冊管理應用系統」，當時就多了餅乾、糕點、麵包選項，須由業者自行至中國的註冊系統填寫註冊文件，此時食藥署並未發佈任何提醒，直至2022年3月9日中國大陸再次暫停我國食品進口，並改變註冊規則，要求台灣改以書面遞交推薦及自行註冊文件，食藥署才又主動通知註冊業者，詢問是否有補件意願，若接獲先前推薦註冊業者遞交文件，發現其品項不符合推薦註冊定義，會請業者以變更註冊方式。

「如發現申請產品為常溫貯藏之鳳梨酥，因為不符合推薦註冊的包餡麵食定義，就會請業者改以『自行註冊』方式上傳註冊文件。」鄭維智解釋，經檢視食藥署系統，佳德糕餅僅於2021年10月由食藥署進行推薦註冊，並未在自行註冊新增「糕點類」品項後補送資料。

今年3月陸方再禁台灣食品時，食藥署除了通知公協會與食品登錄業者外，也逐一致電3000多家業者確認是否有補件意願，且每一家業者都打了3通確認電話。鄭維智說，截至12月18日止，透過食藥署推薦與自行註冊業者合計3305件，有效註冊餘853件，其中自行註銷31件、無意願1769件、有意願652件，「佳德就是透過電話確認不補件」。

佳德公司先前也回應，之前註冊是為了方便大陸的代購業者購買回去，註冊也很簡單，但今年6月收到通知要重新註冊，由於要填的資料過於繁瑣，也不太了解，加上原本就沒有進出口的業務，因此決定不補件註冊。

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