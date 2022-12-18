18歲帥氣鮮肉撒嬌　輕熟人妻秒暈！送自慰影片誘惑…不倫戀結局曝

▲人妻迷上18歲小鮮肉，拍攝自慰影片傳給對方。（示意圖／免費圖庫pakutaso）



記者黃資真／高雄報導

一名18歲高姓「小鮮肉」在網路上認識輕熟人妻，引誘對方拍下全裸自慰影片，之後人妻發現小鮮肉的大頭照跟身分全是假，決定斷聯，卻反遭恫嚇拿出50萬封口費，否則就外流影片。橋頭地院審理後依恐嚇取財未遂罪判處4月，得易科罰金。

判決指出，2020年8月10日，當時才剛成年的18歲高男透過「Tinder」交友軟體，認識已經結婚的人妻，而人妻被對方頭貼的帥氣模樣吸引，墜入愛河。某天高男向人妻撒嬌表示，想看她的自慰影片，而人妻也真的照做，錄下裸身自慰的鹹濕影片以表愛意。

後來人妻得知「帥氣小鮮肉」全是假，事實為高男冒用他人照片及虛構身分交友，決定斷絕聯繫，高男心有不甘，於同年9月9日用LINE傳訊恐嚇人妻匯款50萬元才刪除自慰影片，否則就分享給其丈夫與親友，嚇得人妻報警處理。

高男辯護人請求法院審酌高男年紀尚輕、有意賠償及坦承犯行，能夠給予緩刑，但法官認為，高男僅因感情糾葛，為恐嚇取財犯行，且與人妻就賠償金額無法達成共識，未取得對方原諒，難認高男已盡力彌補損害，因此依恐嚇取財未遂罪判處4月，得易科罰金。全案仍可上訴。