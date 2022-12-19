「從被騙變詐騙」學生淪為共犯　立委促政府研擬對策

▲立委林楚茵指詐騙嫌疑人年輕化，政府相關單位應研擬對策。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

因應新世代網路與金融詐騙案件多元，立法院教育文化委員會今（19日）邀請產官學界代表，舉行校園反詐騙教育宣導公聽會。立委林楚茵指出，據警政署調查，18到23歲的年輕族群，已有越來越多人淪為詐騙嫌疑人，如何防止年輕學子誤入歧途，相關部會應採取對策。

立法院教育文化委員會今（19日）舉行「人工智慧、虛擬貨幣、數位資產、數位人權、金融科技、元宇宙」校園反詐騙與反洗錢教育宣導公聽會，包括教育部、法務部、財政部等相關部會，以及產業、學界代表出席。

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立委林楚茵指出，據警政署統計，今年1月到10月18到23歲的詐騙嫌疑人共有8207人，占所有年齡層的比例高達21.87%，且比去年同期還增加19.34%，凸顯年輕人不但可能自己被詐騙，還可能淪為詐騙的一環而不自知，相關部門應該採取對策。

林楚茵還說，隨著媒體變遷，現在學生的媒體收視習慣，不再是傳統的幾大報、幾家電視台，而是要當網路的直播主，教育部在2002年擬定的媒體素讀報告，20年來都沒看到新版，呼籲教育部應針對網路世界擬定新一代的媒體識讀報告。

吳欣盈表示，金融研訓院日前調查，20至29歲的年輕人，有高達4成是金融文盲，像是勞退金要不要自行提撥、該不該跟親友買保險，以及投資選擇等的金融知識都相當缺乏，建議教育部可在高中開設必修的金融素養課程，反詐騙不應該讓學生在錯中學習，而是國家的教育義務，目前美國已有15州都在高中安排金融素養課程。

iWIN網路內容防護機構執行秘書劉昱均指出，常見的詐騙型態有三種，有錢騙錢、沒錢就騙照片、騙勞力，一不小心就成為犯罪的一環，面對各式各樣的新興詐騙腳本、虛擬貨幣，很多時候詐騙都是源於學生對個人資料保護的不足，支持不要讓孩子從被騙、錯誤中學習，而是要從教育著手，所以教育現場老師的知能一定要先提升。