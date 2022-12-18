吳怡農：反共保台是全民共識　支持中國人民追求自由民主

▲吳怡農今天上午前往濱江市場內攤掃街拜票。（圖／記者周宸亘攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市第三選區立委補選參選人吳怡農18日受訪說，「反共保台」應是全民共識，中國共產黨對周邊國家造成軍事威脅，反對共產黨攻擊民主制度是國際共識，也是多數中國人民的期待，強調「我們反對的是中國共產黨的獨裁政權，我們支持的是中國人民追求民主、自由的權利」。

吳怡農今天上午頂著不到10度低溫前往濱江市場拜票，即將就任市議員的顏若芳全程陪同。

媒體會前詢問，現在傳出民進黨內部有人提出「檢討抗中保台」的說法？吳怡農回應，更精準一點應該是「反共保台」，反共保台應該是全民的共識，現在中國共產黨、北京的政權不只打壓台灣，也對周邊國家造成越來越大的軍事威脅，反對共產黨對於國際社會的打壓，反對共產黨對於民主制度的攻擊是大家一致的共識，相信也是多數中國人民的期待，「保護台灣是我們共同的目標」，這也是為什麼國防制度、兵役制度改革這麼重要。

媒體追問，反共和抗中之間的差別是什麼？吳怡農表示，「我們反對的是中國共產黨的獨裁政權，我們支持的是中國人民追求民主、自由的權利」，共同要求的最大共識是保護台灣，這是不分藍綠白，全台灣、全世界最大的公約數；媒體聞言詢問「追求中國人民追求民主」是否有口誤？吳並未回應。

此外，媒體會前聯訪時也關注兵役延長時程的議題，吳怡農說，他支持的是全面改革訓練內容，同時適度的延長兵役，這也是社會大眾所期待的，國家需要盡一切努力維護和平，保護台灣人的生活方式，兵役制度不需要做選舉的操作，這是所有人共同面對的挑戰，應該一起來面對、好好往前走，且行政部門公告政策的時程，不是一位立委候選人可以決定的。

媒體亦關注，吳怡農是否支持訓練內容保留刺槍術？吳解釋，針對個別技能來討論太細，反而會失去重點，談論國家安全必須從國家安全戰略來討論，才知道兵役結構是什麼，他已經具體提出國土防衛部隊主張，是非常清楚的立場。