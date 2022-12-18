不甩王鴻薇要求辯論　吳怡農：沒有政見要從哪裡開始辯？

▲吳怡農今天上午前往濱江市場拜票。（圖／記者周宸亘攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨台北市第三選區立委補選參選人王鴻薇邀請民進黨對手吳怡農，針對公共政策進行辯論，不過，吳18日受訪說，王鴻薇至今只有謾罵抹黑，沒有提出具體政見，要有東西才可以辯論，「如果沒有政見的話，要從哪裡開始辯論？」

吳怡農今天上午頂著不到10度低溫前往濱江市場拜票，即將就任市議員的顏若芳全程陪同。

吳怡農今天上午再度被問到是否願意參與辯論的議題，他表示，從選舉第一天到現在，王鴻薇對自己只有謾罵抹黑，除此之外，也看到國民黨不斷提出人身攻擊，「在這樣子的環境跟這樣的前提下，我真的不了解接受他們辯論要求的意義，不只如此，王議員除了罵人之外，到現在還沒有提出具體的政見」，他預告將在12月25日下午舉辦「頭家來發問」活動，面對選民有問必答，這比謾罵抹黑的辯論有意義多了。

媒體追問，是否擔心被大家質疑怯戰？吳怡農說，他從第一天就要求、期待對手針對議題、政見提出具體看法，至今還沒有看出其具體主張，這是最遺憾的，要有政見才有東西可以辯論啊，「如果沒有政見的話，要從哪裡開始辯論？」希望對手先提出政見。

此外，對於資深媒體人黃揚明評論吳怡農的財產放在香港一事，吳怡農說，財產申報都是公開的，公布存款、車子、房地產是每位候選人都應該做的，相信選民也知道選舉主軸應該是議題和政見主張。