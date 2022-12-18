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不甩哈利攻擊！威廉現身「歌手前女友婚禮」　凱特前男友也到場

▲▼哈利王子與威廉王子徹底決裂。（圖／達志影像／美聯社）

▲威廉王子與哈利王子恐因紀錄片徹底決裂。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

英國哈利王子與妻子梅根在最新的Netflix紀錄影集中聲稱，「王室為了保護威廉王子，不惜說謊」，但卻將哈利夫妻的保鑣全數解除，痛批英國王室不公。然而面對親弟砲火猛烈的攻擊，威廉王子似乎絲毫不在意，他17日隻身參加了前女友的婚禮，而在場的還有凱特王妃的前男友。

根據《每日郵報》報導，現年40歲的威廉王子17日身穿黑色西裝低調現身前女友羅斯（Rose Farquhar）的婚禮。兩人2000年就讀大學時，在一個馬球俱樂部相識，隨後開始約會。羅斯也被認為是威廉第一個認真交往的女朋友，兩人分手後，羅斯開始攻讀表演，而威廉則是和其他女孩約會，直到2003年認識凱特王妃。

儘管兩人的愛情沒有走到最後，不過至今仍是好友，同時也有許多共同朋友。羅斯2016年曾經參加歌唱選秀節目《好聲音》，是一名創作型歌手。

值得注意的是，威廉的另一任前女友奧莉維亞（Olivia Hunt）也帶著丈夫出席羅斯的婚禮。威廉是在與羅斯分手後和奧莉維亞在一起，而奧莉維亞也是他認識凱特前的最後一任女友。此外，凱特王妃大學時期的前男友魯伯特（Rupert Finch）也同樣帶著妻子出席這場婚禮。

這同時也是哈利王子在紀錄片中指責王室包庇威廉王子，甚至不惜為其說謊後，威廉首次現身公共場合，他的心情明顯不受到影響。事實上，儘管哈利王子砲火猛烈，但英國王室並不打算對此進行任何回應。

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