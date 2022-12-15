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激戰2分鐘沒了！老公「5下就出來」人妻忍到崩潰：你才30歲而已

▲▼ 情侶,夫妻,抓姦,同睡,恩愛（圖／記者劉維榛攝）

▲人妻懷疑老公有早洩問題。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「總不能都他爽就好，不是嗎？」一名人妻發文表示，老公明明才30歲，結果每次1、2分鐘就結束，讓她嚴重懷疑對方有早洩問題。但讓她無奈的是，每當她想和老公好好討論這個情況，兩人就會鬧得不開心。貼文曝光後，也引發底下網友討論。

人妻在臉書粉專「靠北婚姻2.0」上貼文，提到她真的很懷疑先生有早洩的問題，每次進去才3、5下就出來了，「重點是也沒前戲，而且都硬來」，最久只有1、2分鐘，「（指老公）才30歲而已，這樣是正常的嗎？」

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由於這個問題困擾人妻許久，所以她事後就找老公討論，怎料每次才一提到，對方就馬上翻臉，「為何就這麼愛面子？總不能都他爽就好，不是嗎？」

▲▼情侶,同居,吵架,夫妻,冷戰。（圖／取自免費圖庫xframe）

▲每次一提到此事，老公就會翻臉。（示意圖／取自xframe）

貼文一出，底下網友紛紛回應，「其實男人是年紀越大越不敏感，以這個條件粗略計算一下，應該在45歲的時候你就可以被滿足到了」、「是不是你太厲害」、「5下的我也有遇過欸，一樣30歲而已，這到底有什麼幸福可言」、「訓練他的嘴巴靈活一點，這樣你就不會那麼空虛了」。也有網友建議，「對正常人來說，很難想像他的痛苦，建議他還是去看醫生吧！裡子都沒了還顧什麼面子」。

據悉，以心理學的角度來看，在美國從事性治療的博士李曼（Kevin Leman）曾說，男人平均動作時間約落在2分鐘，但以女生滿意度來看，5分鐘則是覺得舒服的平均數，7至10分鐘則是最爽的時間。

至於如何改善早洩情形，過去曾有專家認為，可嘗試降低生心理敏感度、加強射精控制能力等。假使無法改善，衛福部也曾建議，可以至泌尿科門診諮詢。

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