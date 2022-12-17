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OPEN將「飛天逃跑」影曝！臨走前雀躍後空翻　高市府急發協尋通知

記者賴文萱、許宥孺／高雄報導

高雄市前鎮區時代大道今（17）日下午舉辦睽違兩年的「2022OPEN!大氣球遊行」，今年共有17顆超人氣大氣球，超過30組千人遊行團隊登場。不過，現場爆出突發狀況，整隻OPEN將直接噴飛到高空，讓不少網友看到笑壞，紛紛留言「笑死，頭也不回的走了」、「直接變天燈」、「歐噴將你要去哪裡！」。對此，高雄市政府也緊急發出協尋通知，另外原本的大氣球夜間展示也臨時取消。

▲▼open將大氣球突然噴飛高空消失，下落不明。（圖／翻攝自高雄點FB粉絲專頁）

▲open將大氣球突然噴飛高空消失，下落不明。（圖／翻攝自高雄點FB粉絲專頁）

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主辦單位還原當時狀況，傍晚5點40分許，大氣球遊行結束，工作人員正在準備大氣球夜間展示的活動，大氣球本來綁好了，瞬間一陣大風把繩子吹斷，OPEN將大氣球就當場往天空飛走，工作人員想抓也措手不及。

▼OPEN將大氣球飛天逃跑。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲▼OPEN將大氣球飛天逃跑。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲▼OPEN將大氣球飛天逃跑。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲▼OPEN將大氣球飛天逃跑。（圖／翻攝自記者爆料網）

主辦單位說，第一時間已經通報市府，也派人出去協尋，希望找到open將的下落，所幸大氣球都是灌純氦氣，所以不會造成危險，但也因為如此，可能會一直飄在高空中直到沒氣。而因這突發狀況及現場天候狀況不允許，為了維護觀眾的安全，大氣球夜間展示也宣布臨時取消。

▼open將大氣球突然噴飛高空消失，下落不明。（圖／翻攝自高雄點FB粉絲專頁）

▲▼open將大氣球突然噴飛高空消失，下落不明。（圖／翻攝自高雄點FB粉絲專頁）

▲▼open將大氣球突然噴飛高空消失，下落不明。（圖／翻攝自高雄點FB粉絲專頁）

高市府表示，目前正全力協尋中，依方向判斷，會飛往南方或港區，也請港區船舶業者注意航行安全。高分監控中心表示，收到高雄市政府通報，今(17)日晚間在高雄夢時代舉辦之大氣球遊行活動，因受強風吹襲有1顆氣球向高雄港港區飄去，請港區航商業者轉知所屬船舶注意避讓並注意航行安全，如有在港區內水域發現大氣球，請立即通知本中心(07-5622127)，本中心將立即通報高雄市政府及相關單位處理。

此外，現場還有其他大氣球也出了狀況，OPEN將妹妹的大氣球同樣被直擊現場破掉，讓網友悲嘆「真是悲慘兄妹組，哥哥飛走、妹妹破掉」。不過，主辦單位對此解釋，該氣球並沒有毀損，是因為今天風力強勁，為了以防安全，決定將大氣球洩氣，可能角度讓民眾看起來像破掉一樣。

▲▼OPEN大氣球遊行突發意外，OPEN將妹妹氣球爆掉了。（圖／翻攝自高雄點FB粉絲專頁）

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