快訊／OPEN將夢時代奔逃後找到了！　警協尋確定變「愛的破將」

記者賴文萱／高雄報導

高雄市前鎮區時代大道今（17）日下午舉辦睽違兩年的「2022OPEN!大氣球遊行」，不過，現場爆出突發狀況，整隻OPEN將直接噴飛到高空消失。高雄市政府事後緊急發出協尋通知，另外原本的大氣球夜間展示也臨時取消。稍早，疑似大氣球殘骸被發現掉落在大寮，慘變成一堆碎屑。警方稍早也確定是OPEN將大氣球沒錯，目前已移置路邊，未影響交通。

▼open將找到了。（圖／記者賴文萱翻攝）



▲疑似OPEN大氣球殘骸被網友拍下。（圖／翻攝自FB粉專高雄點）

▲open將大氣球突然噴飛高空消失，下落不明。（圖／翻攝自高雄點FB粉絲專頁）

主辦單位還原當時狀況，傍晚5點40分許，大氣球遊行結束，工作人員正在準備大氣球夜間展示的活動，大氣球本來綁好了，瞬間一陣大風把繩子吹斷，OPEN將大氣球就當場往天空飛走，工作人員想抓也措手不及。

▼open將找到了。（圖／記者賴文萱翻攝）



▼OPEN將大氣球飛天逃跑。（圖／翻攝自記者爆料網）

主辦單位說，第一時間已經通報市府，也派人出去協尋，希望找到open將的下落，所幸大氣球都是灌純氦氣，所以不會造成危險，但也因為如此，可能會一直飄在高空中直到沒氣。而因這突發狀況及現場天候狀況不允許，為了維護觀眾的安全，大氣球夜間展示也宣布臨時取消。

▼open將大氣球突然噴飛高空消失，下落不明。（圖／翻攝自高雄點FB粉絲專頁）