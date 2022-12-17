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妹子想染黑髮卻狂遭設計師打槍！同業曝原因：很麻煩

▲染髮。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲女子想將頭髮染黑，卻被許多設計師打槍。（示意圖／免費圖庫pexels）

記者柯振中／綜合報導

頭髮除了能燙成各種形狀以外，也能藉由染髮來變換造型。不過，一名女子近日想把頭髮染黑，跑了好幾間髮廊，卻沒有設計師願意幫忙，還有人出言表示「強烈不建議」，讓她感到相當困惑，於是拜託朋友上網發問。貼文曝光後，也有許多內行人出面解答，很少有人會為了這些錢，而替未來埋下地雷，所以才會常常被拒絕。

這名女子的好友在PTT發文，女子近日希望將頭髮染黑，染成色卡裡面最黑的顏色，把頭髮染成類似假髮的顏色，但詢問了不少設計師，無論是熟識的、不熟識的都不願意幫忙，甚至還表達了「強烈不建議」的想法。

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▼女子想將頭髮染黑，卻遭許多設計師拒絕，甚至有人出言「強烈不建議」。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲▼美髮,剪髮,設計師。（圖／取自免費圖庫pixabay）

好友感到十分困惑，女子已經下定決心，絕對不會後悔，以後也不會想改顏色，之所以想要染黑，其中一個目的就是3、5年內不再染頭髮，卻不斷遭到拒絕，「想知道為什麼普遍設計師都拒絕這麼做？」

而貼文曝光後，立刻有業內人士點出關鍵，「兩個字：卡色，其他自己領會」、「染黑之後很難染其他顏色…處理起來比較麻煩」、「染黑的傳（賺）不到錢，但是翻船的話糾紛會很大」、「哪天有人問『天啊誰幫你染的，卡色這麼嚴重』，你隨口說某某設計師，他就要背臭名了，沒人想為了幾千塊背一個沒常識的臭名」、「就算你後悔了，他要改造也很痛苦，幹嘛搬石頭砸自己腳？」

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