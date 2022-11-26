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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／時力吳佩芸挺過私密照外流風波！　一番拉鋸戰成功進入議會

▲▼ 。（圖／截取自吳佩芸臉書）

▲吳佩芸挺過私密影片外流風波，當選台中市第7選區議員。（圖／截取自吳佩芸臉書）

記者白珈陽／台中報導

時代力量台中市議員候選人吳佩芸，4年前以新人之姿，挑戰台中市第7選區（南屯區）議員選舉，當時以9票之差飲恨；11月中驚爆私密影片外流，憤而至台中地檢署按鈴。本屆九合一大選，吳佩芸再次投入選戰，今天是開票日，她挺過種種風波，晚間8時許自行宣布當選，成功進入議會。

吳佩芸發表當選感言，她說，「就算痛過，我也會拚盡全力，迎接更好的可能」，很感謝南屯區的市民朋友，在高度的期待之中，看到這樣的改變，台中正走在改革的路上，未來會秉持強力監督不公不義的步調往前走。

今天是投票日，台中市第7選區議員有4席，共有7人參選，國民黨候選人朱暖英、民進黨候選人何文海於開票後長時間盤據前2名，國民黨候選人劉士州、民進黨籍張耀中，以及吳佩芸則在3~5名呈現拉鋸戰，票數互有上下，誰都不想成為第5名出局。今晚8時許吳佩芸以第3順位領先，自行宣布當選。

吳佩芸是專業藥師，於中國醫藥大學藥學系畢業後，在2018年初試啼聲，代表時代力量參選台中市第7選區議員，因外型甜美、反應機靈，獲得不少民眾支持。當時她競選看板張貼泳裝照片，遭對手何文海開玩笑說「既然都穿泳裝，怎麼不露胸」，向台中市府提出性騷擾申訴案，何文海事後在臉書公開道歉，中市府最後也認性騷擾不成立，那次的選舉中，吳佩芸拿下1萬1546票，惜敗何文海9票。

▲▼ 。（圖／截取自吳佩芸臉書）

▲吳佩芸4年前競選看板張貼泳裝照惹議。（圖／截取自吳佩芸臉書）

這3年吳佩芸捲土重來，勤跑南屯街口、市場、公園，也家家戶戶拜訪，她常在臉書PO出跑行程及日常生活畫面，展現清新、親民風格。

不過本月17日吳佩芸在臉書發文指出，自己多年前的私密影片被公開在網路上，她隔天就在律師的陪同之下，赴台中地檢署按鈴。她當時指出，那是自己與當時的男友玩樂所拍攝的影片，「我不知道為什麼這些畫面卻被公開流傳」，因此決定勇敢站出來捍衛自己權益。

▲▼ 吳佩芸 。（圖／記者白珈陽攝）

▲吳佩芸18日到台中地檢署按鈴控告。（圖／資料照）

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