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社會 社會焦點 保障人權

87歲阿嬤被「虎頭蜂螫死」兒提國賠　一、二審敗最高院發回更審

▲李婦兒子媳婦是痛罵相關單位草菅人命。（圖／記者游芳男翻攝）

▲李婦兒子媳婦是痛罵相關單位草菅人命。（圖／記者游芳男翻攝）

記者林彥臣／綜合報導 

宜蘭一位87歲的李姓婦人2019年在菜園種菜時，遭虎頭蜂螫引發過敏性休克不治死亡，但是早在事發10天前，就已經通報農業處摘除蜂巢，卻遲遲沒有處理，也沒有設立警告標示，死者兒子決定聲請國賠190萬多元，但一、二審都判兒子敗訴，不過最高法院在13日發回更審，讓案件有逆轉的可能。

住在宜蘭市富農路的李姓婦人，在拆除前的2019年7月9日上午7時，前往慈航路500巷的菜園種菜，遭虎頭蜂巢虎頭蜂攻擊，李婦爬出菜園呼救後，鄰居開車送往陽大附醫搶救，很不幸的是李婦在7月9日下午4時42分許，因被10多隻虎頭蜂螫，造成過敏性休克不治死亡。

▲宜蘭農業處10天才摘除虎頭蜂巢（紅圈處），林麗痛批：官僚怠惰殺人，婦遭螫死。（圖／宜蘭縣議員林麗提供，）

▲宜蘭農業處10天才摘除虎頭蜂巢（紅圈處），宜蘭縣議員林麗痛批：官僚怠惰殺人，婦遭螫死。（圖／宜蘭縣議員林麗提供，）

宜蘭縣議員林麗表示，宜蘭農業處在民眾被蜂螫傷後，仍未積極督促協調有關單位處理，致發生民眾被虎頭蜂螫致死的憾事發生，分明是行政怠惰，官僚殺人，甚至有可能構成國家賠償之要件，人命關天，豈可等閒視之。

宜蘭市梅州里長游西湖表示，87歲的李婦行走稍有不便，當天因為去田裡工作燒雜草，才引蜂出來攻擊，里民們也抱怨之前很多人都有被螫，通報10天都沒處理，李婦被螫死當晚，蜂巢才趕緊摘除。

最高法院認為，高壓電桿上的虎頭蜂巢在還沒斷電之前，對於處理人員有生命危險，客觀上雖無法立即摘除，但在被拆除前，公務員沒有對蜂巢作出警示行為，與李婦死亡是否具有因果關係，二審並未詳查，因此廢棄原判決發回更審。

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