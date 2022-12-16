中警調數百支監視器比對1個月　逮3車手竟是越籍移工

▲霧峰警方調閱數百支監視器比對1個月，終於逮捕3名越籍移工車手。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市警察局霧峰分局上月接獲警政署通報轄區內有多筆帳戶在被成為警示帳戶前，有異常提領現象，警方立即著手從ATM提款人往回追，發現車手非常狡猾，不但騎腳踏車讓警方無法查出車牌，騎到某角落還徒步走路，查緝非常困難，警方調了數百支監視器、比對過濾約1個月，才順利在租屋處逮捕3人，3人身份竟都是越南移工，相當罕見，3人坦言，可從提領金額領取2%至3%的外快，全案依法送辦。

詐欺手法一再翻新，連以往是台灣人擔任提領工作的車手，如今也換成讓警方難以追查的外籍移工，顯見詐團利用毫無前科的移工負責提領，規避警方查緝。

霧峰警方11月中旬接獲警政署通報後，立即組成鷹眼小組，該小組對於調閱監視器、分析比對身份，非常專業，小組成員發現前往ATM提領的車手，不是步行就是騎腳踏車前往，即使騎腳踏車也會騎到某處再棄車行走，企圖製造斷點。

鷹眼小組沿途調了數百支監視器，比對車手的腳踏車、衣服，即使車手進入工廠，也得私下透過工廠人員查詢身分，經過1個月的分析，終於查出3名車手身份，分別是阮姓男子、胡姓男子及裴姓男子，年紀都是20多歲，有正常工作，但受到同鄉友人的賺外快引誘，利用下班後負責提領，外快是提領金額的2%至3%，3人已依詐欺罪及違反洗錢防制法罪嫌移請台中地檢署偵辦。

警察局長蔡蒼柏表示，詐欺車手以往普遍由台灣人擔任，最近已有移工提領的現象，台中市今年已緝獲25名外籍車手，且有逐步增加趨勢，警方將擴大追查幕後指使者，掃除詐團惡行。