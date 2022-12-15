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「魔術師客戶」少付100元！外送員回想1手法嘆：辛苦錢也要騙

▲▼下雨,雨天,天氣,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,機車族,通勤,機車騎士,交通。（圖／記者李毓康攝）

▲一名外送員雨天送餐，卻遇上「魔術師客戶」讓他慘賠100元。（示意圖／記者李毓康攝，與本文當事人無關）

網搜小組／閔文昱報導

現在外送服務相當方便，不過也導致越來越多糾紛與意外發生。一名外送員表示，近日遇到一名「魔術師客戶」，明明訂單金額為1077元，對方也親自算給他看，但最後在檢查時才發現少收了100元。離奇經歷一曝光，引發熱議。

一名外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文表示，他近日難得在下雨天願意出門跑外送，不料卻遇到魔術師客戶，當天早上只有一張1077元的現金單，是一家公司訂餐，當他把餐點送達後，就看到一名員工出來付現，「他把10張百元折一半，當場算給我看，然後我就把一疊錢放入包包。」

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▲有外送員送完餐後，看著客人數錢付現，事後卻發現少收100元。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）

▲原PO送完餐後，看著客人數錢付現，事後卻發現少收100元。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）

原PO指出，到了他下線準備回家休息時，檢查現金才發現少了一張100元，頓時驚覺那名員工疑似是在算錢時不知用何種手法，將9張數成了10張，讓她不禁哭喊，「這種辛苦錢也要騙，算我倒楣，晚上再去多跑幾單。」

貼文曝光後，馬上引發不少網友討論，紛紛留言「幾十元到幾百元都要騙，我真的覺得為了這些真的值得嗎～又不是好幾千萬」、「奧客無極限，要小心」、「折一半的都要注意」、「欺負外送員，下次換你變魔術把他的餐變不見」、「好可憐喔！吃個飯給不了錢，樓主當做善事，可憐他們」、「很糟糕的客人」。

另外，也有同行建議，「現金單要當面算清楚，最好也備一下小型照明燈，避免少一張、假鈔、代幣、他國幣等等的問題」、「其實9張數成10張的手法很多，所以要自己點清楚，不能讓對方點」、「基本上我接過手之後會再數一次看一次」、「上次被弄過一次之後不管多少錢都當客人的面點！不然吃虧永遠是自己」。

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