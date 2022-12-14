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週末首波寒流到！熱銷50萬件「黑科技保暖褲」輕鬆溫暖整個冬季

▲▼石墨烯塑崩未來褲,吳淡如,林美秀,劉品言,保暖,塑形。（圖／業者提供）

【企劃特輯】

近期氣溫急速驟降，這週末也要迎來入冬最強冷空氣，讓人不得不換上厚重的冬裝保暖，但許多民眾覺得穿了保暖的衣物，容易看起來擁腫顯胖或顯土，但其實只要懂得挑選，冬天一樣可以穿得保暖、時尚、不顯胖！

去年由吳淡如、林美秀所代言「石墨烯塑崩褲」，因保暖、塑型力效果好，半年就創下銷售30萬件的佳績；今年品牌找來劉品言代言，並將石墨烯進化成「莫爾超晶格結構」，也將織法升級、設計多款時尚莫蘭迪色系，推出「石墨烯塑崩未來褲」，有著更好的塑型力、保暖力，循環代謝力也提升數倍，短短五個月也突破20萬件，非常驚人！

「莫爾晶格石墨烯」打造無時無刻循環X保暖X瘦身

「塑崩未來褲」使用HSG+石墨烯透過獨家技術形成「莫爾超晶格結構」，石墨烯晶格化後，有著極好的熱傳導性能，能集中遠紅外線放射能量放大24倍，釋放出「衝擊型遠紅外線波」，大幅提升血流量、血流速、血氧量，更能讓身體快速達到蓄熱升溫、維持恆溫、改善手腳冰冷等下半身循環問題。

▲▼石墨烯塑崩未來褲,吳淡如,林美秀,劉品言,保暖,塑形。（圖／業者提供）

與人體產生共振後，也能加速深層燃燒代謝脂肪，同時排出毒素，讓脂肪細胞液化縮小，降低總脂肪率，穿上塑崩未來褲運動1小時，就有4小時的效果；根據實際測試，只要連續穿著一周就可以讓腰圍縮小，平均一個月可減3～5公斤。

▲▼石墨烯塑崩未來褲,吳淡如,林美秀,劉品言,保暖,塑形。（圖／業者提供）

▲▼石墨烯塑崩未來褲,吳淡如,林美秀,劉品言,保暖,塑形。（圖／業者提供）

類醫美「3D體雕科技」　超強塑身效果看得見！

在織法部分，塑崩未來褲運用特殊「3D體雕技術」，在五個女生最困擾的部位(大小腿、臀部、腰部、腹部、髖部)特別做加壓設計，一穿上就能馬上感受收腹肉、提臀肉、修腿肉的驚人效果，不論是小隻女、肉肉女都能讓視覺看起來更顯S曲線、顯腿長，展現完美好身材。

▲▼石墨烯塑崩未來褲,吳淡如,林美秀,劉品言,保暖,塑形。（圖／業者提供）

▲▼石墨烯塑崩未來褲,吳淡如,林美秀,劉品言,保暖,塑形。（圖／業者提供）

▲▼石墨烯塑崩未來褲,吳淡如,林美秀,劉品言,保暖,塑形。（圖／業者提供）

高回購率！100%台灣開發製造　不分尺寸22-46腰都能穿！

根據調查，每14人就有1人購買過，且回購率高達98%！業者表示，產品受矚目可以靠廣告，但要長銷、回購，就必須靠「品質」說話。塑崩褲系列百分之百由台灣開發製造，引用價值千萬的特殊紡織機台及獨家「塑崩織法」，讓產品只有一個尺寸就能讓22-46腰的人通通穿得下。不少消費者表示：「冬天真的就靠這條保暖、穿過就回不去了、彈性超好、穿起來很舒服顯瘦。」

▲▼石墨烯塑崩未來褲,吳淡如,林美秀,劉品言,保暖,塑形。（圖／業者提供）

▲▼石墨烯塑崩未來褲,吳淡如,林美秀,劉品言,保暖,塑形。（圖／業者提供）

莫蘭迪色系好穿搭　襲擊各大圈子　冬天依舊溫暖時髦

另外，塑崩未來褲除了經典黑色外，也推出多款時尚莫蘭迪色系，沉穩優雅、質感高級，穿搭變化度高，只要搭配跳色物件就有畫龍點睛的效果，讓演藝圈、模特兒、網紅圈也都紛紛入手，要讓自己在冬天依舊能保暖又時髦過冬。

▲▼石墨烯塑崩未來褲,吳淡如,林美秀,劉品言,保暖,塑形。（圖／業者提供）

▲▼石墨烯塑崩未來褲,吳淡如,林美秀,劉品言,保暖,塑形。（圖／業者提供）

塑身X保暖X瘦身X時尚 一件搞定！「塑崩未來褲」哪裡買？
 ●官網優惠組：https://ppweb.tw/aj8ae
●EHS東森購物特惠組：https://chshop.work/llORp
●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓、台南市永康區中華路12號14-1號
●門市專線：02-2288-7888、06-3120108
●各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store/
●PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL
●LINE 官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr
●客服專線：0800-520-367
https://youtu.be/PtNlH262EwY
 

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