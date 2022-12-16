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社會 社會焦點 保障人權

快訊／涉貪助理費遭約談　高虹安晚間移送北檢不發一語

記者劉昌松、黃資真／台北報導

民眾黨新竹市長當選人高虹安遭控詐領國會議員助理費，今（15）日早上檢調前往高虹安國會辦公室等8處進行搜索，同時將高虹安與男友李忠庭，辦公室主任陳奐宇、助理王郁文等4人列為貪汙罪被告進行約談。高虹安晚間結束約談後已移送北檢進行複訊。

▲▼高虹安移送北檢。（圖／記者黃彥傑攝）

▲高虹安移送北檢。（圖／記者黃彥傑攝）

檢調上午9時許進入高虹安國會辦公室進行搜索前，先依規定知會立法院秘書處，結束後除了帶回一盒資料，也把在現場的辦公室主任陳奐宇帶回北機站，加上高虹安和男友李忠庭，以及曾擔任高虹安粉專小編的台大十三妹「公衛文」王郁文等4人，皆以貪汙罪的被告身分進行約談，另外，前主任黃鈴惠以證人身分到案說明。

▲▼高虹安晚間移送北檢不發一語。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼高虹安晚間移送北檢不發一語。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼高虹安晚間移送北檢不發一語。（圖／記者劉昌松攝）

檢調專案小組連日分進合擊，已分別密訊黃惠玟、副主任陳昱愷等多名助理，懷疑高虹安授意助理低薪高報，把多出來的加班費上繳當作公積金，但公積金款項並非全用在辦公室開銷，就連高虹安的私人花費也拿來報帳，李忠庭更2度以代墊辦公室裝潢費的名義從中領取各8萬、8萬千元，一度使得公積金出現負數，助理得趕緊捐錢回補，以免不敷使用。

▲▼高虹安記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高虹安。（圖／記者屠惠剛攝）

另一方面，檢調單位12月1日就已取得被外界視為高虹安助理費案關鍵帳房的黃惠玟(小兔)手機，初步檢視並無遭刪改紀錄，專案小組目前正加緊腳步，分析通聯對話紀錄，勾稽高虹安國會辦公室內，助理們上繳公積金的主、被動關係。

高虹安目前是否羈押等強制處分目前還不明，但若25日宣誓就職當日無法出席，也無法在3個月內補宣誓，市長選舉恐白忙一場。

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ET快訊
涉貪助理費遭約談　高虹安移送北檢複訊
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