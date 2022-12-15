驚人巧合！2酒駕累犯「同座橋栽警方手上」　還同一天生日

記者許宥孺／高雄報導

高雄市岡山分局2組巡邏員警，今(15日)凌晨陸續於同地點攔查到2名交通違規駕駛，沒想到這2名駕駛不僅都被逮到酒駕，兩人還是同天生日，讓員警大呼「也太巧了」，不過還是要向2名駕駛強調不能酒後駕駛交通工具，並帶返派出所偵辦。

▲壽天派出所巡邏員警同日凌晨陸續於大仁橋上逮到2名酒駕犯，且還同天生日。（圖／記者許宥孺翻攝）

岡山分局壽天派出所巡邏員警於今日凌晨12點多在大仁南路、大仁橋上，發現一名機車騎士違規左轉闖紅燈，員警將他攔下盤查，過程中發現54歲的蕭姓騎士渾身酒味，經施予酒測，發現酒測值0.98MG/L嚴重超標，依公共危險罪函送法辦。

▲▼54歲蕭姓騎士違規左轉闖紅燈，警方發現他酒駕，請警網前來支援將人帶回。（圖／記者許宥孺翻攝）

員警通知線上警網前來支援，沒想到支援的同仁，在同一條路上發現另一部汽車違規闖紅燈，警方也在大仁橋上將他攔停，沒想到35歲的黃姓駕駛一開車窗，員警就發現他眼神渙散，車內還飄出濃厚酒味，經施予酒測，酒測值0.32MG/L，員警宣讀權利後，依涉嫌公共危險罪將他當場逮捕，帶回派出所偵辦。

▲支援員警也在同座橋上逮到違規汽車，駕駛同樣也是酒駕。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方於派出所查詢過程中，意外發現，這2名駕駛不僅今天酒駕，過去也有酒後駕車移送紀錄，蕭姓騎士這是第4次酒駕，黃姓駕駛則是第2次酒駕；更巧的是，兩天生日還是同一天。不過巧合歸巧合，酒後駕車行為仍不可取，員警也怒斥：「下次喝酒真的不要再行駛交通工具了！」