高虹安列他字案不會被聲押？　她揭經歷：司法若真被搞定100％不公

▲新竹市長當選人高虹安。（圖／記者陳凱力攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨新竹市長當選人高虹安涉嫌詐領助理費風波延燒，檢調15日搜查高的辦公室，並約談高虹安等4人。對於高虹安是否會被羈押？議員林穎孟表示，建議網軍別再操作「他字案」不可能把人帶走的風向了，自己當時被抓去調查，也是「他字案」而已，而且完全沒有串證事蹟，「如果證據這麼多，司法還真的被搞定，肯定100%司法不公。」

檢調今天上午約9點45分左右前往高虹安國會辦公室，現場檢調人員約6至7人，檢調除了帶走辦公室主任陳奐宇外，同時也傳喚高虹安、高虹安男友李忠庭前往說明。

林穎孟表示，建議柯粉網軍不要再操作「他字案」不可能把人帶走、都是國家機器的風向了，自己當時被抓去調查，也是「他字案」而已，而且完全沒有串證事蹟，也沒有拿錢事實，「檢察官還當庭說她沒空看我的帳戶，令人問號。」

林穎孟指出，但柯粉及民眾黨當時攻擊的可兇了，「把我當成世紀罪人，不知道他們現在有沒有用同樣標準看高虹安？但即便這麼荒謬，我一開始還是被聲請羈押。」

林穎孟表示，雖然後來檢察官自己改變主意，突然又不聲押了，可能拉不下臉只好100萬交保，「但當時我完全沒有這麼多錢，最後，我被指控拿錢的大案件，證實根本沒拿，是被做假證據，最終不起訴。」

對於相關經歷，林穎孟指出，據可靠消息，當時還沒轉偵字案，媒體就聽聞檢察官一定會起訴。所以，即便發生大案烏龍，也還是發生起訴一些莫名其妙，助理自己偽造文書冒充我身分、助理自己多領薪水、及助理剪片領薪水做事但也有兼職，「這種我不知道我到底能在其中拿到什麼好處、需要幫助理數鈔票的事情。但確實也不意外。」

林穎孟指出，有天這些真正挺她的助理們，拿著新聞說「欸、檢察官拿著這案子跑去申請升官了耶？」當然，最後該位檢察官，沒升官成功。司法公正嗎？自己不知道、某程度比較相信以前冤案受害者分享的感言：「有錢判生、沒錢判死」，「有權有勢沒問題，無權無勢有問題」。

林穎孟表示，這與國家機器無關，只是一種台灣社會的某種價值，且真實發生著。高虹安的案子，按照目前被揭露證據、及她自己對外說明證實，她確實有拿助理錢挪用做洗頭、民眾黨吃飯，相關文件也是高虹安親簽，沒有人偽造她的簽名。

對於高虹安案情，林穎孟指出，但她背後有民眾黨、國民黨、有財團，有一堆人護航。如果證據這麼多，是輕輕放過，司法真的被搞定，「我會說，肯定100%司法不公。當然，我還是相信有好的檢察官和法官，希望司法不至於如此不堪。」

林穎孟表示，雖然民眾黨、柯文哲很討厭，但如果高虹安自己翻案，她是被偽造文書，做帳表格是助理造假，且有明確新證據，那大家也不要冤枉人家就是了，在這瘋狂的世界，很多事情，也沒什麼絕對的。