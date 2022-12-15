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大陸 大陸焦點 特派現場

陸駐法大使：白紙運動被「外部勢力收買」　嗅到「顏色革命」味道

▲▼北京民眾舉辦哀悼烏魯木齊火災遇難者活動，並高舉白紙表達抗議。（圖／路透社）

▲北京民眾走上街頭，高舉白紙抗議。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸近期終於放寬防疫措施，開始大範圍解封，許多人認為「白紙運動」起到了關鍵的作用。對此，中國大陸駐法國大使盧沙野日前表示，可以從「白紙運動」中嗅到「顏色革命」的味道，「我所說的都是有依據的，有的中國人被外部勢力收買。」

盧沙野7日出席法國外交記者協會的交流會，在提到「白紙運動」時，他提到，憑藉「動態清零」政策，中國政府挽救了超過400萬中國人的生命，現在中國之所以要調整「動態清零」政策，是因為Omiceon變異毒株的傳染性雖然很強，但致命性卻大大降低，因此中國政府於11月11日推出了「進一步優化防控工作的二十條措施」，來放寬「動態清零」政策。

盧沙野指出，遺憾的是，中國地方政府並未完全理解中央政府的意圖，地方政府在看到新冠感染數字迅速攀升後感到手足無措，又回到依靠老辦法來控制疫情的老路上來，「這就讓老百姓感到不滿。各地的老百姓質問，中央政府是要放鬆疫情管控，為什麼你們還要加碼？這是導致街頭遊行的真正原因。」

▼中國大陸駐法大使盧沙野。（圖／翻攝自Facebook／@AmbassadeChine）

▲▼中國駐法大使盧沙野。（圖／翻攝自Facebook／@AmbassadeChine）

盧沙野說，中國老百姓有表達不滿和抱怨的權力，這很正常，政府可以通過這些遊行了解到老百姓的願望和訴求，但這一次，外部勢力很快抓住機會進行政治化操弄，「我們可以從中清楚地嗅到近些年在發展中國家頻繁發生的顏色革命的味道。我所說的都是有依據的，有的中國人被外部勢力收買。」

對於「外部勢力是誰？」的問題，盧沙野回應，「我不能挑明。就是外部反華勢力。在中國的社交媒體上有人進行了分析，他們甚至指出哪些人被操縱了，因為這些人在社交媒體上蠱惑煽動。比方說『白紙遊行』，雖然是白色，但也是顏色革命。因為白色也是一種顏色。」

記者們進一步追問「人們舉著白紙遊行，是因為他們被境外反華勢力收買了？您是這個意思嗎？」盧沙野則更加明確的強調，「這是肯定的。否則一場普普通通的遊行不可能有如此嚴重的意味。我注意到法國媒體都進行了誇大報導，說這是1989年以來規模最大的遊行。事實上這與1989年的政治風波毫無關係，是有人故意把兩者聯繫起來，你們可以看到他們的企圖。」

▲▼北京「白紙革命」。（圖／路透社）

盧沙野進一步指出，「近期的遊行即便不是外部反華勢力策動和發起的，至少是受到他們的利用，這些反華勢力總試圖把遊行推向政治化。正如我在開場發言中所說的，任何國家都不是完美的，任何政府都有缺點。對我們而言，我們要做的就是改正缺點。而外部勢力則是要毀掉中國，推翻中國共產黨。兩者有本質區別。」

不過，盧沙野也提到，他認為最開始老百姓發起遊行是為了表達對地方政府未能完整準確落實中央政府所出台措施的不滿。但很快遊行就被外部勢力利用了，「我覺得只有第一天是真正的遊行，第二天就有外部勢力插手了。」

但盧沙野仍拒絕點出「外部勢力」的身份，只回答，「我不說具體是誰。是外部勢力，你們自己可以想像。」「有國家也有組織。中國的『反對派』並沒有那麼強大，尤其是在國外。」

▲▼北京「白紙革命」。（圖／路透社）

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