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陸駐法大使：美國強迫台積電轉移「完全是強盜行徑」

▲▼中國駐法大使盧沙野。（圖／翻攝自Facebook／@AmbassadeChine）

▲中國大陸駐法大使盧沙野。（圖／翻攝自Facebook／@AmbassadeChine）

記者蔡紹堅／綜合報導

台積電赴美國設廠受到全球關注，連美國總統拜登（Joe Biden）都親自出席了亞利桑那州新廠的移機典禮。對此，中國大陸駐法大使盧沙野表示，台灣方面並不想轉移，是美國強迫台積電向美轉移，「這完全是強盜行徑！」

盧沙野7日出席法國外交記者協會的交流會，回答了許多關於台灣的問題。對於台積電在美國設廠，他回應，「這對中歐都不是好事，因為美國想要壟斷半導體生產。這仍是『美國優先』，是保護主義。另外，美國強迫台積電向美轉移，這完全是強盜行徑。」

▼拜登參觀台積電亞利桑那州廠。（圖／翻攝自推特／@WhiteHouse）

▲▼拜登參觀亞利桑那州台積電晶圓廠。（圖／翻攝自推特／@WhiteHouse）

盧沙野指出，「台灣方面並不想轉移，因為美國的人力和原料成本遠高於台灣。我認為美國工廠將不具備競爭力，因為其產品售價將高於其他地方。一方面台灣仍保留工廠，另一方面中國也加快了追趕的步伐。」

盧沙野強調，「中國沒有高端光刻機，無法生產7納米以下的高端晶片，這也是因為美國人阻攔荷蘭賣給我們，這不就是強盜嗎？」

對於中美元首G20會面所提及的「紅線」為何？盧沙野回答，「美國和西方國家不應該插手台灣事務。這是中國內政，同時也涉及中方核心利益。我們的紅線就是台灣不能獨立。我們優先推進和平統一，但如果無法做到和平統一……
。」

而關於統一「期限」的設定，盧沙野說，「沒有期限，但我們的立場就是使用一切手段阻止台灣獨立。」

▼美國總統拜登（中）與台積電總裁魏哲家（左）、台積電董事長劉德音（右）。（圖／路透社）

▲▼美國總統拜登（中）與台積電總裁魏哲家（左）、台積電董事長劉德音（右）。（圖／路透）

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