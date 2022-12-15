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球迷嗨爆！阿根廷闖進世足決賽　狂跳屋頂塌了

@baroveroo Respuesta a @Juan cruz Tercera vez que lo subo. #viral #messi #mundial #fy #fyy #parati #semifinal #final #semifinal #fypシ #argentina #mac #qatar2022 #fyyyyyyyyyyyyyyyy #moreno #fyp #cronica ♬ sonido original - Mariano Juarez

記者詹雅婷／綜合報導

阿根廷世足賽踢贏克羅埃西亞挺進冠軍戰，遠在南美洲家鄉的球迷也情緒激動，至少10多人在店家門口的小型屋頂上歡呼狂跳，結果屋頂一側瞬間向下坍塌，許多人摔到地上。當時的21秒影片如今也曝了光。

太陽報報導，阿根廷14日在盧塞爾體育館對上克羅埃西亞，梅西靠著12碼罰球先奪下1分後，22歲曼城新星阿瓦瑞茲（Julian Alvarez）把握對方後衛清球失誤的機會破網，接著在梅西的助攻之下，由阿瓦瑞茲推射破網，最終阿根廷以3比0勝出，晉級冠軍戰。

遠在南美洲的阿根廷熱情球迷湧向街道狂歡，還有人爬上商家的小屋頂，甩著手中的阿根廷球衣，狂跳歡呼。不過依據影片，這些人腳下踩的小屋頂一側塌陷，許多人摔向地面。所幸並未釀成重大意外，摔下的人重新站起，現場民眾在事情發生後仍興奮歡呼。

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