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首踢進4強！阿拉伯國家全挺爆　摩洛哥國旗「賣到缺貨」

▲▼利比亞首都的黎玻里（Tripoli）球迷10日聚集在廣場上舉著摩洛哥國旗，幫唯一踢進世足4強的阿拉伯國家球隊加油。（圖／路透）

▲利比亞首都的黎玻里（Tripoli）球迷10日聚集在廣場上，舉著摩洛哥國旗，幫目前唯一仍有希望奪冠的阿拉伯國家足球隊加油。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

2022卡達世界盃進入最後階段，繼阿根廷確定晉級決賽，明天（15日）凌晨3時由法國對上摩洛哥的賽事將決定誰能與阿根廷爭冠。由於摩洛哥是史上第一支踢進4強的非洲與阿拉伯世界國家，包含卡達在內所有阿拉伯國家的人民都轉而為摩洛哥加油，導致摩洛哥國旗在多個地區賣到缺貨。

▲▼ 摩洛哥成為本屆大黑馬。（圖／路透）

▲摩洛哥成為本屆卡達世足的大黑馬。（圖／路透）

根據路透社報導，北非國家摩洛哥的足球代表隊在本屆卡達世足踢出超乎預期的佳績，小組賽擊敗比利時與加拿大，進入淘汰賽後接連踢贏西班牙與葡萄牙兩支歐洲勁旅。尤其摩洛哥球員在賽後合照時舉起了巴勒斯坦國旗，讓那些受到以巴衝突影響的阿拉伯世界人民更加支持摩洛哥。航空公司額外加開10多架航班只為了能將更多阿拉伯球迷送往卡達。

▲▼ 2022卡達世足賽4強摩洛哥對法國。（圖／路透）

▲2022卡達世足4強賽第二場將由摩洛哥對陣「衛冕軍」法國。（圖／路透）

不僅如此，摩洛哥國旗在北非、中東地區已經銷售一空，球迷們爭相搶購和摩洛哥相關的加油道具或紀念品而導致缺貨。埃及開羅的街邊小販庫特（Karim Mohammed Qotb）受訪時表示，「摩洛哥國旗購買需求很大，因為這是首個晉級準決賽的阿拉伯國家。需求量大到缺貨。」

巴勒斯坦西岸加薩走廊（Gaza）一名球迷買國旗時接受路透訪問，「摩洛哥的勝利是整個阿拉伯民族的勝利，我們阿拉伯人都應該參與應援。」加薩的推銷員達野（Tarek Abu Dayyeh）說，摩洛哥在世足賽的成功帶來了意外的業績增長，「加薩被圍困，財政狀況很拮据…我們希望如果摩洛哥奪冠也能帶動銷量。」

▲▼摩洛哥球迷10日在對上葡萄牙的世足4強賽前，於卡達體育場外與摩洛哥國旗合影。（圖／路透）

▲摩洛哥球迷在10日對上葡萄牙的8強賽前，於卡達體育場外與摩洛哥國旗合影。（圖／路透）

報導指出，摩洛哥是「阿拉伯國家聯盟」（Arab League）的重要成員國，但許多人的民族認同是「柏柏爾人」（Amazigh），柏柏語和阿語並列官方語言，這次世足阿拉伯世界對於摩洛哥的廣泛接納多少有些令人困惑，不過，就連北非利比亞、中東伊拉克對於支持摩洛哥奪冠也毫不猶疑。巴格達的工程師拉比亞（Salam Rabiea）說，「這是我們作為球迷所見過最棒的阿拉伯足球隊賽事，是一項偉大成就。」

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