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社會 社會焦點 保障人權

砂石車疏於保養「傳動軸斷裂掉國道」害14車遭殃　恐賠50萬

▲砂石車行經國道6號時傳動軸脫落，導致後方14輛車有6輛爆胎，其餘底盤受損。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲砂石車行經國道6號時傳動軸脫落，導致後方14輛車有6輛爆胎，其餘底盤受損。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

黃姓男子於13日傍晚駕駛砂石車往西行經國道6號國姓隧道時，車身的傳動軸突然斷裂掉落於路面，導致後方足足有14台車閃避不及、先後輾過，不是爆胎就是底盤受損，所幸無人員受傷；國道警方調查，肇事司機疑因疏於保養車輛造成機件脫落，依法除可處最高6千元罰鍰，也面臨受害車主求償，呼籲用路人定期檢修車輛相關機件，否則得不償失。

本案發生於昨天傍晚5時許，一輛砂石車行經國道6號西向17.5公里時，傳動軸機件脫落於外側車道上，導致後方14輛小客車輾壓造成車損、在路肩排成長長車龍，現場交通為之堵塞，相關單位耗費約1個半小時才排除狀況、恢復通車，國道七隊警方也將肇事司機黃男帶回偵訊。

▲大貨車行經國道6號時傳動軸脫落，導致後方14輛車輾過爆胎受損。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方指出，黃男酒測值為0，坦言可能疏於維修保養，才導致車身傳動軸斷落；經統計，現場約有6台車輛出現爆胎，其餘8輛則為底盤受損，而黃男駕駛的砂石車為公司車，業者將接手後續保險理賠事宜，尚未有受害駕駛提出告訴。

▲大貨車行經國道6號時傳動軸脫落，導致後方14輛車輾過爆胎受損。（圖／記者高堂堯翻攝）

有資深保險業務員指出，車禍雙方駕駛做完筆錄後，警方初判表約在1個月後出爐，依本案所有的車損狀況和一般市價，輪胎加底盤修理賠償金額最少在5萬元左右，且沒有人員傷亡、案情相對單純許多，若業者有投保基本的第三人責任險（額度50萬元）應可負擔。

但該保險業務員也說，個別車輛和配件價格有高有低，若受害車主細究後還發現傷及鈑金、輪胎鋁圈等，賠償索價可能更高，加上現在超跑豪車滿街跑、一旦撞上更是非同小可，他建議駕駛人或公司業者都該加保「超額責任險」，保費約1000元出頭、保額達1000萬，以免遇到賠償金額過大無法負擔的窘況。

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