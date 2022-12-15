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韓劇《財閥家的小兒子》收視超高！影視平台付費率暴增2成5

▲2022韓劇排行。（圖／Friday影音提供）

▲2022韓劇排行。（圖／Friday影音提供）

記者陳俐穎／綜合報導

2022年即將進入尾聲，遠傳friDay影音年度收視排行出爐，公布戲劇、電影、綜藝、動漫各大類前三名，戲劇類為收視主戰力，綜藝類則是成長大贏家。不分類總收視排行前五名被韓流影視包辦，且獨家韓劇引領收視熱度，《財閥家的小兒子》成績表現超亮眼，不但於韓國刷新該劇收視紀錄，同樣為平台不分類及戲劇類收視冠軍。

隨著上半年疫情加上獨家韓劇宋仲基《財閥家的小兒子》、鄭智薰（Rain）、金汎《Ghost Doctor幽靈醫生》、李準基《Again My Life》等大勢韓流內容加持，民眾付費使用意願持續攀升，整體付費會員收視人口成長25%，顯見民眾也對OTT平台的依賴度增加。

全平台不分類總收視排行前五名被韓流影視包辦，收視冠軍由不僅登上韓國「2022 年電視劇排行」冠軍、同時也是遠傳friDay影音收視第一的獨家韓劇《財閥家的小兒子》奪得，第二至第五依序為韓國熱門實境綜藝《Running Man》、獨家韓劇《Again My Life》、獨家韓劇《為何是吳秀才》、獨家韓劇《Ghost Doctor幽靈醫生》。

遠傳friDay表示，戲劇類仍為影音收視主戰力，總收視用戶中有50%觀看韓劇，相較於去年，觀看韓劇及日劇的付費會員各成長76%及91%，綜藝更是大幅成長157%，顯見此三類是最主要吸引付費的內容類別。

收視冠軍由11月才開播便創下高收視的《財閥家的小兒子》奪得，收視人數創下平台歷史新高，較去年冠軍《衣袖紅鑲邊》成長36%；第二則為韓劇《Again My Life》，李準基扮演熱血檢察官，講述痛快復仇、剷惡鋤奸的動作犯罪電視劇；第三由實力與顏值皆具的徐玄振、黃寅燁主演《為何是吳秀才？》，徐玄振飾演的法學院女教授太霸氣，獲得觀眾熱烈迴響。

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