4縣市豪大雨！明雨擴全台　周末急凍6℃↓

▲今天仍以迎風面北部、東半部降雨為主。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

北北基宜豪大雨！中央氣象局觀測，今天（15日）清晨本島平地最低溫出現在新北市石門的11.7度。氣象局預報員林定宜表示，周五全台有降雨機率；周六寒流南下，預估周六晚到周日清晨，中部以北低溫6、7度，其他地區8-10度，局部地區可能更低一些。

豪雨特報：宜蘭縣

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大雨特報：基隆市、台北市、新北市

▼北北基宜豪大雨。（圖／氣象局）



氣象局今晨發布豪大雨特報，東北季風影響，今日宜蘭縣有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、新北（汐止）地區及台北山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請注意坍方及落石。

林定宜接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天清晨大陸冷氣團影響，台南以北、東北部低溫14-16度，其他地區17-20度；北部、東北部白天高溫19、20度，其他地區大約在23-26度，只有屏東可達28度。

林定宜說，今天北部、東半部陰短暫雨，基隆北海岸、大台北地區雨勢較明顯，可能有大雨或豪雨，中南部雲量較多，中部及南部山區也有飄雨機率；另外，中部以北3500公尺以上高山有降雪機率。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



林定宜表示，周五鋒面影響，水氣增多，全台有降雨機率，中部以北、東半部雨勢較明顯，基隆北海岸和大台北有局部大雨機率；周六鋒面通過及寒流南下，各地氣溫明顯下降，周日寒流影響各地寒冷，預估周六晚到周日清晨中部以北低溫6、7度，其他地區8-10度，局部地區可能更低一些。

至於高山降雪部分，林定宜分析，周五前3500公尺以上高山有機率；周六水氣最多，周六到周日清晨3000公尺以上高山、中部以北2000公尺以上高山可能下雪。

林定宜指出，周日白天氣溫慢慢回升，但依舊偏冷，水氣逐漸轉乾，北部、東半部降雨變得較短暫零星；下周一清晨因輻射冷卻效應仍較寒冷，寒流白天逐漸減弱，氣溫回升，水氣也不多，北部、東半部有零星短暫雨；下周三另波冷空氣影響、東北季風增強，北部、東半部有局部短暫雨。

▼入冬首波寒流周六到，請提前做好禦寒工作。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

