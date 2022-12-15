追雪族預備！　「2大時間」有望下雪

▲銀白世界的合歡山。（圖／資料照／松雪樓提供）



記者陳俊宏／台北報導

追雪族預備！氣象專家吳德榮表示，高山降雪有2時段較有機率，第一，周五全台水氣多，部分海拔3500米以上高山接近零度，有一些降雪機率；周日凌晨北部海拔1000米亦降至零度，低海拔山區（大屯、七星、拉拉、太平）是否能順利飄雪？得碰點運氣。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，周末寒流的強度與原模擬類似，台北測站將降至8度左右，本島平地最低氣溫將降至6度以下，民眾應注意保暖，農漁養殖業也應提早做好防寒措施。

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▼高山這幾天有機會降雪。（圖／氣象局）



吳德榮說，至於高山降雪有2時段較有機率，第一，周五全台水氣多，部分海拔3500米以上高山接近零度，有一些降雪機率；第二，周日凌晨北部海拔1000米亦降至零度，但迎風面水氣快速轉乾，低海拔山區（大屯、七星、拉拉、太平）是否能順利飄雪？得碰點運氣，整體而言，此波寒流雖很強，但其水氣與氣溫的配合有落差，降雪僅處在臨界條件。

中央氣象局預報員林定宜接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，周五前3500公尺以上高山有機率；周六水氣最多，周六到周日清晨3000公尺以上高山、中部以北2000公尺以上高山可能下雪。