陸禁台產品！王定宇提「報復作為」：封殺中國啤酒、限制晶片出口

▲台啤遭中國封殺。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者閔文昱／綜合報導

中國大陸近日無預警禁止台灣水產品、食品加工和酒類等產品輸入的風波持續延燒，對此，民進黨立委王定宇表示，台灣應採「報復性措施」，禁止輸入大陸酒類品牌青島、燕京，或加入美國晶片制裁方案，台灣的IT、晶片相關產品也應限制出口大陸。經濟部次長陳正祺則回應，會再回去研議。

立法院外交及國防委員會14日審查「中華民國（台灣）政府停止中華民國（台灣）與尼加拉瓜共和國自由貿易協定施行文書」案。王定宇表示，其他國家的農漁民莫名遭霸凌，該國都會有相對措施，因此我國政府應將符合公平原則的「報復性作為」納入考慮。

▲民進黨立委王定宇質詢經濟部次長陳正祺。（圖／翻攝自Facebook／王定宇）

王定宇以此次被禁的台灣啤酒為例表示，台啤一年營業額新台幣58億元，中國禁止進口約損失130萬元，而中國在2021年銷往台灣的啤酒佔了21.6億元，我方應採取相關制裁作為，「乾脆針對品牌，禁止像是燕京、青島這類的中國啤酒？」陳正祺則回應，台灣並非大國，是中等經濟體國家，必須視個別情況來看待。

王定宇接著指出，台灣的IT、晶片是中國非向台灣買不可的產品，中國敢欺負我們農漁民，但不敢欺負晶片業者，因為台灣在這方面是強勢產業，因此台灣應考慮參加美國晶片制裁方案，美國提出禁止公民協助中資產業，台灣也應納入考慮。陳正祺答覆，「有聽到了，會回去研議」。

陳正祺日前出席食藥署記者會表示，針對食品加工業者會分促銷、金融和輔導3大面向協助業者，在促銷部分，國貿局於今年8月推出「台灣食品全球GO」計畫，包含辦理視訊媒合洽談、重要市場辦理台灣糕餅節、重要通路舉辦台灣食品商展、也辦理線上超市專區，以及協助業者參加巴黎食品展等海外食品展或邀請海外買主來台參加食品展，已協助約1700家業者、爭取了新台幣17.5億元以上的商機。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完