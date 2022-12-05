爺爺開43元過戶學區房給孫子　3年後想要回遭拒...法院判了！

▲學區房為大陸房產市場中的搶手商品。（示意圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

江蘇無錫一名張先生為了讓孫子能夠就讀較好的小學，3年前將名下一間學區房轉給孫子，成交價為10元人民幣（約43元新台幣），雖然把房屋過戶到孫子名下，但產權證仍然在張先生手中，房屋也由張先生和其妻子居住。事隔3年，張先生與兒子關係不睦，想將房子要回，雙方只能對簿公堂，法院認為，雙方買賣雖不合法，但出自雙方意願，判張先生敗訴，房屋仍為孫子持有。

▲爺爺用與市場價格不符的售價將手中的學區房過戶給孫子。（示意圖／CFP）

《東北網》報導，2021年，張先生妻子因病住院，夫妻倆與兒子感情出現摩擦，兒子便自行將房產證掛失，重新申領並持有該間房屋。待張先生妻子過世後，張先生訴請法院裁決，要求確認雙方3年前的買賣合約無效，主張將房屋恢復到自己名下。

最終，法院認為，雖然10元（人民幣）的買賣價格與市場行為不符，買賣合約應為無效，但雙方將房屋過戶的行為卻是合意，屬於自願行為，再加上張先生無法具證房屋是「租借」給兒孫，因此，將房屋判給孫子。

律師強調，法院之所以認定買賣合約無效，但轉讓贈予有效，房子還是歸孫子所有，這屬於親屬之間的一種贈予關係，不算房屋的正常買賣，「假使轉讓對象不是具備血緣關係的孫子，而是陌生人或者沒有近血緣關係的人，這個轉讓合約很可能也被認定為無效。」