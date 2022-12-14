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佳德放棄補件！輸陸食品申請書曝光　要求出示「原料／配料占比」

▲▼中國要求業者出示「原料配料占比」與「加工工藝」懶人包。（圖／食藥署提供）

▲中國要求業者出示「原料配料占比」與「加工工藝」。（圖／食藥署提供）

記者嚴云岑／台北報導

我國水產及食品、飲料輸陸遭禁，伴手禮名店佳德鳳梨酥指出，補件內容涉及詳細配方比例的商業機密，乾脆放棄補件。食藥署今（14）日公開「輸大陸食品生產企業註冊申請書」，從第7點可見，陸方要求公開4項訊息，包括原料/配料對應的產品名稱、原料/配料名稱、產地與該原料/配料在產品中占比。

媒體報導食品輸中註冊申請文件內容未涉及商業機密等爭議，食藥署今公開申請書並澄清，中國指定產品類別須依中國要求，提供「原料/配料在產品中占比」、「產品生產/加工工藝」及「廠區平面圖與車間平面圖」等資訊。而所有輸中註冊申請文件即於111年3月18日置於食藥署「食品輸銷衛生安全整合管理平台」之輸中專區，資訊公開透明。

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▲▼佳德鳳梨酥 原料配方 拒陸。（圖／記者屠惠剛攝）

▲不願透露配方比例，佳德鳳梨酥放棄補件。（圖／記者屠惠剛攝）

食藥署表示，中國於111年3月9日片面通知我國須「採書面方式」提交註冊資料後，屬由業者自行註冊類別之產品，例如餅乾、糕點、麵包類等，全部都要提供「原料/配料在產品中占比」及「產品主要生產/加工工藝描述（如熱/冷處理時間及溫度等）」。

另屬18類推薦註冊類別之產品，除水產品、乳品、未烘焙咖啡豆及蜂產品無須提供原料或配料百分比外，其餘包括包餡麵食等14類也全都要填寫「原料/配料在產品中占比」。

食藥署重申，無論推薦或自行註冊，產品類別及文件格式均須依中國規定填寫，並非業者可自行選擇。食藥署輔導措施從未間斷，至今也協助業者送件3232件。凡有意輸中業者請隨時關注輸中專區最新與正確資訊。

▼輸大陸食品生產企業註冊申請書，第四頁被要求填寫原料占比。（圖／食藥署提供）

▲▼輸大陸食品生產企業註冊申請書（自行註冊），被要求填寫原料占比。（圖／食藥署提供）

▼輸大陸食品生產企業註冊申請書第一頁內容。（圖／食藥署提供）

▲▼輸大陸食品生產企業註冊申請書（自行註冊）。（圖／食藥署提供）

▼輸大陸食品生產企業註冊申請書第二頁內容。（圖／食藥署提供）

▲▼輸大陸食品生產企業註冊申請書（自行註冊）。（圖／食藥署提供）

▼輸大陸食品生產企業註冊申請書第三頁內容。（圖／食藥署提供）

▲▼輸大陸食品生產企業註冊申請書（自行註冊）。（圖／食藥署提供）

▼輸大陸食品生產企業註冊申請書第五頁內容。（圖／食藥署提供）

▲▼輸大陸食品生產企業註冊申請書（自行註冊）。（圖／食藥署提供）

▼輸大陸食品生產企業註冊申請書第六頁內容。（圖／食藥署提供）

▲▼輸大陸食品生產企業註冊申請書（自行註冊）。（圖／食藥署提供）

▼輸大陸食品生產企業註冊申請書第七頁內容。（圖／食藥署提供）

▲▼輸大陸食品生產企業註冊申請書（自行註冊）。（圖／食藥署提供）

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