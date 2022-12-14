煩人廣告群組一鍵「封鎖+檢舉」　LINE 12.20.0更新版本上線

▲LINE12.20.0版本更新。（圖／取自LINE）

記者陳俐穎／綜合報導

LINE新12.20.0更新版本上線，iOS 於 12 月 5 日上線、Android 12 月 6 日上線，這次更新新增了與隱私、免騷擾的相關功能，包含「一鍵直接封鎖與檢舉」，此外也針對搜尋功能進行加強。

群組陌生邀請功能，一鍵直接封鎖與檢舉

LINE表示，當被陌生用戶加到新群組時，過往如果要封鎖且檢舉此用戶，必須分兩步驟進行，現在點選「封鎖」後，將自動跳出回報畫面，可以同時完成檢舉。

優化通話測試功能， 同時測試麥克風、聲音、攝影機等設備

過往如要進行通話測試，只有聲音的部分，現在點選「通話測試」即可自動開始測試麥克風、聲音、攝影機等設備。此外還有一個Android用戶才有的測試項目，就是「測試麥克風」，可錄製和播放聲音，檢查聲音聽起來是否太小或太大。

LINE社群新增社群記事本的搜尋功能

在LINE社群中的「記事本」，現在新增了搜尋功能，在記事本上方搜尋列輸入「文字」、「@成員名稱」，或「#主題標籤」，就可以快速找到對應的記事本內容。

搜尋列新增「選單」，可快速切換分類搜尋結果

搜尋列在LINE中的「主頁」、「聊天」頁面，與「TODAY」頁面上方都有，現在在搜尋列右側新增一個選單的按鍵，點選這裡就可以快速切換分類搜尋結果。

新增支援Android用戶在LINE VOOM、圖片選擇介面套用深色模式

以往Android用戶即使選擇了深色模式，在LINE VOOM與聊天室圖片選擇介面中，仍是淺色背景，更新後這兩處就可一致套用深色模式。

Letter Sealing登入問題修復

Letter Sealing是LINE的訊息加密功能，近期部分用戶在登入LINE電腦版的時候，遇到被重複要求認證Letter Sealing的狀況，現在已修復，更新手機上的LINE應用程式即可解決。