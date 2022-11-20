超靚女騎士一中商圈遭擊落全身傷　無照男恐怖迴轉撞倒川崎Z400

▲車禍造成川崎大重機車損，女騎士全身擦挫傷。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市北區一中商圈19日晚間發生一起交通事故，無照駕駛的孫姓男子開車行經太平路、雙十路口附近，欲迴轉時撞上對向一輛騎乘川崎Z400大型重機的女騎士，隨後重機再擦撞另一輛轎車，造成女騎士全身多處擦挫傷。警方對當事人進行酒測，無酒精反應，詳細肇事原因由交大事故組釐清。

台中市第二警分局調查，孫姓男子（34歲）昨晚7時許開車沿太平路由尊賢路街往雙十路方向直行，他欲迴轉太平路時，與駕駛新車要價27萬元的川崎大重機的郭姓女子（34歲）發生碰撞，重機再與剛從停車場起步出來的黃姓男子（29歲）轎車擦撞，造成郭女全身多處受傷，送往中國醫藥大學附設醫院救治，幸無生命危險。

▲▼孫男無照駕駛，迴轉時與女騎士發生碰撞。（圖／民眾提供）

警方獲報到場，3人均無酒駕，但查出孫男為無照駕駛，將依法告發，後續將調閱相關監視器影像以釐清發生經過，詳細事故原因將由交通警察大隊事故處理組進行後續分析研判。

台中第二警分局長陳家銘提醒，駕駛人行車迴轉時，依道路交通安全規則第106條規定，在可迴車的路口或路段，迴車前，應暫停並顯示左轉燈光或手勢，看清無來往車輛，並注意行人通過，始得迴轉，遵守道路交通安全規則行駛，才能有效減少交通事故發生。