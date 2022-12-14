本土疫情連5天微升溫！不調整防疫措施　薛瑞元：上升幅度不會過高

▲國內已解除戶外口罩令。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣本土疫情已經連續5天微幅上升，雖然國內已陸續解封防疫措施，但因接下來準備迎接聖誕節、跨年和農曆新年，民眾也關心若疫情持續升溫，是否會再調整相關措施？衛福部長薛瑞元今對此回應「是有稍微升溫，但並沒有超過10%，還是要密切要觀察，但根據經驗來看，上升幅度不會過高。」

台灣本土疫情目前每日仍維持在一萬多例，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝也坦言，疫情已經到谷底，因國內目前防疫措施相對寬鬆，加上免疫力會隨時間衰減，因此不可能達到清零目的，確診數也不會再回到0或更低。至於是否未來有機會到單日萬例以下，發言人莊人祥日前也曾表示「看起來不太有機會。」

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面對接下來年底尾牙、跨年等大型活動，薛瑞元說，目前疫情狀況還是密切要觀察，的確有稍微升溫，但並沒有超過10%，而且現在看起來醫療量能還是足夠，另外從國外經驗來看，一小波上升的話，上升幅度也不會過高。

王必勝也提醒，根據國內外經驗，演唱會是傳播高風險場合，雖然戶外已不用戴口罩，建議民眾赴聖誕節或跨年、甚至大型演唱會等場合，都要戴上口罩比較安全，若出現發燒或呼吸道症狀，也建議不要出席。