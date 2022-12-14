王必勝指中國疫情顛覆認知　「厲害了，你的國」短期難評估交流

▲為重啟小三通做準備，指揮中心指揮官王必勝前往金門視察，12/13赴金門醫院了解收治中重症個案醫療量能因應整備情況。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝昨（13）日上午才前往金門視察，為小三通重啟做準備，但昨深夜又在臉書發文質疑中國疫情。王必勝說，中國才剛從清零大轉彎到共存，但官方數據的確診個案卻相當低，顛覆了世界對這個疾病的認知，只能說「厲害了，你的國」。他最後也提到，面對中國令人無法理解的疫情狀況，短期難再進一步進行交流評估。

王必勝指出，中國公佈12/12 計 31 省市自治區新增 2,270 例確診(其中 153 例無症狀轉確診)及 5,181 例無症狀感染者。「2270+5181=7451，沒錯，只有7451例確診。」另外根據中國官方的數據，確診個案已經連續兩周下降，最高峰也才3萬多確診。

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王必勝認為，一個14億人口的國家，剛從清零大轉彎到共存，這樣低的確診數字，這樣快的波段起伏.，顛覆了世界對這個疾病的認知，只能說「厲害了，你的國」。

網路流出了很多中國各城市的搶藥影像，但王必勝表示，其實這個並不是重點，應該注意的是無法避免的重症和死亡，以及醫療量能的巨大挑戰，「對於我們而言，面對中國無法理解的疫情狀況，短期要再進一步做什麼交流的評估，實在太困難了。」