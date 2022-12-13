19歲連體嬰「只領1份薪」！日做12小時「月收僅7500」...網譙爆

▲連體嬰只領一份薪水，引發印度全民打抱不平。（圖／取自Discover With Ruhi Cenet YouTube頻道）

圖文／鏡週刊

印度旁遮普邦（Punjab）一對「連體嬰兄弟」出生不久就被父母遺棄，不過兩人從小展現修理電器的興趣與天賦，努力求學獲得電機文憑。近日這對19歲兄弟就在一個採訪中透露，他們在政府機構當電工，輪值12小時，但卻只領「一份薪水」，引發印度全民為他們打抱不平，怒喊要檢舉！

現年19歲的兩兄弟赫那（Sohna Singh）及莫赫那（ Mohna Singh）2003年在印度首都新德里（New Delhi）出生，兩人下半身相連，共用肝臟、膽及脾臟等重要器官，貧困的父母在2個月後便遺棄他們，於是兄弟一直在收容所中長大。當時的醫師也表示，若將兩人強行分開，另一人恐將死亡，因此一直沒有進行分離手術。