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19歲連體嬰「只領1份薪」！日做12小時「月收僅7500」...網譙爆

印度一對連體嬰每天工作12小時卻只領一份薪水，引發全民打抱不平。（圖／取自Discover With Ruhi Cenet YouTube頻道）

▲連體嬰只領一份薪水，引發印度全民打抱不平。（圖／取自Discover With Ruhi Cenet YouTube頻道）

圖文／鏡週刊

印度旁遮普邦（Punjab）一對「連體嬰兄弟」出生不久就被父母遺棄，不過兩人從小展現修理電器的興趣與天賦，努力求學獲得電機文憑。近日這對19歲兄弟就在一個採訪中透露，他們在政府機構當電工，輪值12小時，但卻只領「一份薪水」，引發印度全民為他們打抱不平，怒喊要檢舉！

現年19歲的兩兄弟赫那（Sohna Singh）及莫赫那（ Mohna Singh）2003年在印度首都新德里（New Delhi）出生，兩人下半身相連，共用肝臟、膽及脾臟等重要器官，貧困的父母在2個月後便遺棄他們，於是兄弟一直在收容所中長大。當時的醫師也表示，若將兩人強行分開，另一人恐將死亡，因此一直沒有進行分離手術。

赫那及莫赫那出生時兩人下半身相連，共用肝臟、膽及脾臟等重要器官，貧困的父母在2個月後便遺棄他們。（圖／擷取自Discover With Ruhi Cenet YouTube頻道）

▲貧困的父母在他們2個月大時便遺棄他們。（圖／擷取自Discover With Ruhi Cenet YouTube頻道）

根據《每日郵報》，赫那及莫赫那去年12月到當地的國家電力公司上班，每天工作12小時，負責供應控制室的運作，他們曾表示兩人拿的是兩份薪水；不過上月兄弟倆接受YouTuber魯希（Ruhi Çenet）的採訪卻改變說法，聲稱他們其實「只領一份薪水」，每個月僅收到約「200元英鎊」的薪資（約新台幣7534元）。

雖然兩兄弟一直很感激政府給予他們工作，但影片曝光後仍有大多數網友不買單，認為「兩人既有兩個不同的身份，就應該有兩份薪水」，甚至還有人怒喊「這該去檢舉了吧」，不過也有人認為這樣的薪水已經合理了。

 



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