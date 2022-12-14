佳德鳳梨酥拒填「輸陸申請書」曝光　律師：這就是技術性貿易障礙

記者崔子柔／綜合報導

我國水產及食品、飲料輸陸遭禁，伴手禮名店佳德鳳梨酥指出，補件內容涉及詳細配方比例的商業機密，乾脆放棄補件，消息一出卻遭大批網友出征，「貴公司是有什麼了不起的配方？」。律師林智群則貼出申請表格表示，「這個就是技術性貿易障礙啦！」

衛福部食藥署長吳秀梅昨（13）日指出，申請表格中要求廠商提供成分占比，尊重廠商自行評估是否公開，但仍未平息網友砲火。律師林智群則在臉書發文指出，一堆網友質疑食藥署說謊，要求交出表格，讓他看了相當無奈，「嗯官員具名（有名有姓）告訴你事情經過，你不相信，卻相信PTT來路不明匿名帳號寫的東西」。

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▲林智群發文。（圖／翻攝自Facebook／林智群律師）



林智群表示，只要在Google搜尋就能在財政部國庫署網站找到申請表格，「7.4就規定要填原料/配料占比啦！你說你隨便寫一寫可不可以？可以啊！他可以不給你過啊！當對方要求揭露的程度，讓廠商覺得已經涉及營業秘密了，他就不會申請啦」。

▲▼林智群貼出表格內容。（圖／翻攝自Facebook／林智群律師）



林智群認為，這就叫做「技術性貿易障礙」，「是你台灣廠商自己不補件的喔！不是我中國禁止你進口喔」，對於一堆網友罵聲連連，他則說，「連這個都看不懂也來嘴，比較好笑啦！」

▼佳德鳳梨酥。（圖／記者屠惠剛攝）

