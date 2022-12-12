蔡淑臻逆生長關鍵在保養！透：「美麗其實操之在己」

▲蔡淑臻（左一）因職業有上鏡需求，讓她5年來始終選擇「「第三代海芙音波」維持美貌。（圖／翻攝自蔡淑臻ig，下同）

消費中心／綜合報導

近期台劇十大排行榜出爐，台劇不但持續挑戰新穎題材，也將「女性觀點」視為主軸，有別以往的性別刻板。其中，由蔡淑臻、朱軒洋領銜主演的醫療職人劇《村裡來了個暴走女外科》奪冠，被網友稱之為「2022年必看養眼台劇」。自該戲劇開播以來，除姊弟戀CP親密演出吸引民眾眼睛吃冰淇淋、職業創傷症候群更是引人共鳴！演技大獲好評的蔡淑臻，除了在戲裡不計形象的演出驚豔眾人，也因為皮膚Q彈細緻的臉蛋和凹凸有致的火辣好身材，狠狠暴擊了網友們的心臟，大讚今年47歲的她「根本是吃了防腐劑」、「姐姐，我可以」！近日來參與代言活動的他，猶如掌握時光靜止鍵，再度掀起熱議。

能一直保持網友口中「逆生長」的絕佳狀態，蔡淑臻笑說其實他的保養都很簡單！每天攝取足夠水分、蔬果，再怎麼累都好好卸妝、好好上保養品，每天好好觀察、重視肌膚，肌膚也會溫柔以待。除了日常保養養好膚質，也會定期借助醫美保養，與地心引力抗衡。已經持續使用「第三代海芙音波」長達5年的蔡淑臻表示，「很感謝醫學美容的進步，有時候難免遇到肌膚停滯期，海芙音波總能幫肌膚迅速回歸良好狀態，也延續了我職業生涯，總而言之，我很喜歡我現在的樣子～」看得見自己外表上的改變，對自己愈來愈滿意。

現代人買包、買車都重視正貨，而關乎面子的醫美療程，消費者卻反而容易忽視「認證」，常被低價所牽引。蔡淑臻也提醒想體驗「第三代海芙音波」的人，最重要的是要選擇正貨！千萬不要貪小便宜，很可能施打到水貨或仿冒品增加風險，輕則沒有效果或維持時間短，嚴重者可能會起水泡、燙傷，反而得不償失。蔡淑臻不藏私公開自己的療程安心撇步：第一，查詢海芙音波原廠官網，確認診所是否在原廠列出的名單中；第二，確認醫師具備原廠合格證書；第三，檢查機器的機身、把手和探頭上是否有原廠雷射防偽標籤；第四，也可以用手機掃描機身上的QR code，同樣能進入原廠官網查詢診所有沒有獲得海芙音波的年度合格認證。在施作任何醫美療程之前，多上心多留意，就能美得安心安全又自然，讓人可以驕傲大喊「真正的美，由我作主」。

▲蔡淑臻提醒想體驗「第三代海芙音波」的人，最重要的是要選擇正貨。（圖／業者提供）