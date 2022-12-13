國道14車爆胎「兇手抓到了」！大貨車駕駛噴零件　害慘後方一排人

記者高堂堯、柯振中／南投報導

國道6號西向17.5K處13日傍晚發生零件掉落事故，35歲的黃姓駕駛5點多開著大貨車行經該處，車輛的傳動軸機件卻意外掉落，導致後方14輛小客車駕駛經過時壓過、爆胎，只能停在路肩等待救援，現場車流也一度回堵。警方經過酒測，發現黃姓駕駛的酒測值為0，詳細事發原因為何，仍待進一步釐清。

警方調查，黃男傍晚5點左右開著大貨車，行經國道6號西向17.5K處時，車上的傳動軸機件脫落，掉在外側車道上，後方14輛小客車輾壓後，輪胎被尖銳的零件刺爆，導致動彈不得、受困國道上，只能停在路肩等待救援。

▲▼大貨車傳動機件掉落，害14車國道上爆胎。（圖／記者高堂堯翻攝）



警方到場調查，晚間6點29分成功排除狀況、恢復通車，現場無人傷亡。警方透過監視器追查找到黃男，經過酒測後確定黃男酒測值為0，至於詳細肇事原因、案發經過仍待釐清。

國道公路警局第七大隊呼籲，用路人要注意車輛的維護保養，定期檢修車輛的相關機件，避免上路時發生緊急情況。

▼黃姓駕駛開著大貨車經過國道6號西行17.5K處時，車輛的傳動機件意外掉落，進而引發14車連環爆胎。（圖／記者高堂堯翻攝）



根據《高速公路及快速公路交通管制規則》規定，汽車行駛於高速公路、快速公路前，駕駛應妥善檢查車輛，途中不得有車輪、輪胎膠皮或機件脫落，或是輪胎任一點胎紋深度不足的狀況，否則將依《道路交通管理處罰條例》第33條開罰，處以3,000元至6,000元罰鍰。

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完