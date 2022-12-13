　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

國道14車爆胎「兇手抓到了」！大貨車駕駛噴零件　害慘後方一排人

記者高堂堯、柯振中／南投報導

國道6號西向17.5K處13日傍晚發生零件掉落事故，35歲的黃姓駕駛5點多開著大貨車行經該處，車輛的傳動軸機件卻意外掉落，導致後方14輛小客車駕駛經過時壓過、爆胎，只能停在路肩等待救援，現場車流也一度回堵。警方經過酒測，發現黃姓駕駛的酒測值為0，詳細事發原因為何，仍待進一步釐清。

警方調查，黃男傍晚5點左右開著大貨車，行經國道6號西向17.5K處時，車上的傳動軸機件脫落，掉在外側車道上，後方14輛小客車輾壓後，輪胎被尖銳的零件刺爆，導致動彈不得、受困國道上，只能停在路肩等待救援。

▲▼大貨車傳動機件掉落，害14車國道上爆胎。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼大貨車傳動機件掉落，害14車國道上爆胎。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼大貨車傳動機件掉落，害14車國道上爆胎。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方到場調查，晚間6點29分成功排除狀況、恢復通車，現場無人傷亡。警方透過監視器追查找到黃男，經過酒測後確定黃男酒測值為0，至於詳細肇事原因、案發經過仍待釐清。

國道公路警局第七大隊呼籲，用路人要注意車輛的維護保養，定期檢修車輛的相關機件，避免上路時發生緊急情況。

▼黃姓駕駛開著大貨車經過國道6號西行17.5K處時，車輛的傳動機件意外掉落，進而引發14車連環爆胎。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼大貨車傳動機件掉落，害14車國道上爆胎。（圖／記者高堂堯翻攝）

根據《高速公路及快速公路交通管制規則》規定，汽車行駛於高速公路、快速公路前，駕駛應妥善檢查車輛，途中不得有車輪、輪胎膠皮或機件脫落，或是輪胎任一點胎紋深度不足的狀況，否則將依《道路交通管理處罰條例》第33條開罰，處以3,000元至6,000元罰鍰。

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

 

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
他「左排牙齒暴痛」！醫一照：整坨火龍果　已經3期了
快訊／台北「37年老店」宣布熄燈！　最美味魚腸沒了
佳德鳳梨酥拒交配方放棄輸陸　食藥署證實：中方要求提供成分占比
快訊／國道14車爆胎「兇手抓到了」！　害慘後方一排人
情侶在洗衣店直接野砲　忘情交疊畫面曝
12星座「一周運勢」大公開！　小心破財
徐巧芯狂告107人！　「我要看到血流成河」
超辣直播主「校門前露出」！逢甲夜市到處跑

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

國道14車爆胎「兇手抓到了」！大貨車駕駛噴零件　害慘後方一排人

快訊／國道6號14車「連續爆胎」！整排困路肩等待救援

快訊／乩童掌摑女信徒「記者會開定了」　太玄宮明還原事件

館長遭槍擊成破獲寶和會關鍵　檢再起訴2首腦...徵線索揪影武者

被「聯合國醫生」騙走機票錢　婦人又信了「會計師」害兒子吃官司

快訊／高雄輕軌又出包！草皮過高捲入車底　五權國小站停駛中

美甲師酒後狠刺2男！1人「右腎重傷摘除」　留原地報案：我殺人了

「媽姊狂領助理費」台南議員詐985萬　繳回不法所得輕判緩刑

快訊／超深血痕曝！台中少年幫討債被砍到爆頭　醫院發病危通知

林園民宅遭轟6槍犯案槍枝曝光　M4-A1衝鋒槍火力驚人

朱孝天吐發福原因：常被叫豬八戒　「如果我不能動了」老婆難過落淚

車準備發動...見男孩靠近　保母汪用頭頂開努力阻擋

爺喜喪靈前「父遭親戚打死」　兒哽咽：倒地還叫起來再打

墨龍太子降駕甩女信眾巴掌　全場無人關心！網怒洗版廟方

為天天爽嗑夜市煎鳥蛋　狂女買15隻鵪鶉自己養

網購黑魔女裝寄來差超大　氣勢頭套→滑稽蟑螂腳

鍾欣凌見徐乃麟嚇歪：我先回去！　看他掏出3萬元「拜託包養我XD

男女同志網戀2個月閃婚　接吻放閃❤尪興奮捧臉

荷蘭婆婆幫大陸媳婦剪頭髮　成果她傻眼...喜獲點心安慰

美髮師修空調踩斷木棍　驚傳巨響從天花板掉落

國道14車爆胎「兇手抓到了」！大貨車駕駛噴零件　害慘後方一排人

快訊／國道6號14車「連續爆胎」！整排困路肩等待救援

快訊／乩童掌摑女信徒「記者會開定了」　太玄宮明還原事件

館長遭槍擊成破獲寶和會關鍵　檢再起訴2首腦...徵線索揪影武者

被「聯合國醫生」騙走機票錢　婦人又信了「會計師」害兒子吃官司

快訊／高雄輕軌又出包！草皮過高捲入車底　五權國小站停駛中

美甲師酒後狠刺2男！1人「右腎重傷摘除」　留原地報案：我殺人了

「媽姊狂領助理費」台南議員詐985萬　繳回不法所得輕判緩刑

快訊／超深血痕曝！台中少年幫討債被砍到爆頭　醫院發病危通知

林園民宅遭轟6槍犯案槍枝曝光　M4-A1衝鋒槍火力驚人

皮膚科醫師教「正確洗臉5大關鍵」！光第一步就有90%的人都做錯

快訊／桃園17歲少年自撞路樹　臉部骨折重傷受困！連酒測都沒辦法

愛愛結束抱抱溫存　他突脫口「喊2字」！女友一聽臉綠…下場GG

過節是最好的照妖鏡　3種舉動透露對方「感情不單純」

台北最美味魚腸沒了！萬華南機場「邱丘台南虱目魚」12／31熄燈

國道14車爆胎「兇手抓到了」！大貨車駕駛噴零件　害慘後方一排人

佳德鳳梨酥拒交配方放棄輸陸　食藥署證實：中方要求提供成分占比

土耳其全球殘疾者基金會來台採購設備　指定貿協為合作夥伴

AAA典禮／IVE奪大賞麥克風出狀況　得主還有New Jeans、Stray Kids

他鼻竇炎「左排牙齒爆痛」！醫一照：整坨火龍果　已經3期了

「痘坑異空間」拉出超長QQ毛！　分泌物狂噴...擠痘醫生：停不下來

社會熱門新聞

即／台中3歲童「9樓墜4樓」搶救不治

太玄宮女信徒遭甩巴掌　鄰居負評多

國道6號14車連續爆胎！困路肩等救援

即／記者會地點確定了　太玄宮明還原事件

紙雕師持刀刺死超商店員　判處死刑

海巡少校撿屍醉女　3小時兩度硬上

即／記者會地點曝！苗栗太玄宮明將親上火線說明

即/新莊工地工人10樓失足墜落不治

即／超深血痕曝！台中少年幫討債被砍到爆頭

墨龍太子降駕「抬手就是一巴掌」！專家說話了

路邊撿827萬支票！他提告討「10%報酬80萬」

老婆懷孕他上網約砲　偷3男近萬元

司機送床竟性侵女客戶　搬出老母幼子求情

大貨車國道「零件脫落」　害14車連環爆胎

更多熱門

相關新聞

國道6號14車連續爆胎！困路肩等救援

國道6號14車連續爆胎！困路肩等救援

南投國姓鄉國道6號西行線17.7K處13日傍晚發生意外事故，現場共有14輛汽車無法行駛，只能停在路肩等待救援，一度造成回堵。警方到場調查，發現是有車輛的傳動軸機件脫落，受害車輛壓到後爆胎、無法行駛，才停在一旁等待救援，目前回堵的情況已經排除。

林園民宅槍擊案　M4-A1衝鋒槍找到了

林園民宅槍擊案　M4-A1衝鋒槍找到了

噁！桃園豆漿店驚見「20公分米奇」啃油條

噁！桃園豆漿店驚見「20公分米奇」啃油條

8+9爆料「女信徒已向太子道歉」！網見真相更火了

8+9爆料「女信徒已向太子道歉」！網見真相更火了

藍軍質疑賴清德縱容台南成爐渣故鄉

藍軍質疑賴清德縱容台南成爐渣故鄉

關鍵字：

大貨車傳動機件輪胎爆胎影音

讀者迴響

熱門新聞

員工突失控「對草爺狂飆三字經」！

即／乩童狠甩女信徒巴掌！太玄宮回應了

熊熊轟成語蕎「不要臉」切八段！撕破臉原因曝

什麼工作年薪破百萬？他曝1職業低調賺

小甜甜結婚1年哽咽揭「渣男施暴羞辱」！下跪被吐口水

6°C寒流衝進台灣　最凍時間曝

女友是按摩師傅「哥們偷朝聖爽翻」　他一看LINE綠慘

她見繼父電腦都裸照　自己竟是女主角

室內濕度降不下來！內行曝2絕招：乾到手指裂開

這組車牌拍出3712萬元天價　舉牌美女表情搶戲

乩身狠甩女信徒巴掌「宮廟男星開罵」！超狂天選身份曝

寒流更強了探4℃　2最低溫時間點曝

TOYOTA INNOVA最長候車期曝光

台YTR赴日洗泡泡浴激戰小姐！揭「3大超狂密技」

他穿好市多「最大恥度1神物」　千人傻：搭訕率超高

更多

最夯影音

更多
朱孝天吐發福原因：常被叫豬八戒　「如果我不能動了」老婆難過落淚

朱孝天吐發福原因：常被叫豬八戒　「如果我不能動了」老婆難過落淚
車準備發動...見男孩靠近　保母汪用頭頂開努力阻擋

車準備發動...見男孩靠近　保母汪用頭頂開努力阻擋

爺喜喪靈前「父遭親戚打死」　兒哽咽：倒地還叫起來再打

爺喜喪靈前「父遭親戚打死」　兒哽咽：倒地還叫起來再打

墨龍太子降駕甩女信眾巴掌　全場無人關心！網怒洗版廟方

墨龍太子降駕甩女信眾巴掌　全場無人關心！網怒洗版廟方

為天天爽嗑夜市煎鳥蛋　狂女買15隻鵪鶉自己養

為天天爽嗑夜市煎鳥蛋　狂女買15隻鵪鶉自己養

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面