台獨聯盟民調7成挺役期延長　趙少康點名賴清德：非要送青年上戰場？

▲副總統賴清德。（圖／翻攝賴清德臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

台獨聯盟公布民調，宣稱有74.4％的受訪者贊成把兵役從4個月延長為1年。中廣董事長趙少康今（13）日下午指出，看來台獨份子為鼓吹台獨，不惜犧牲寶貴年輕人的生命，迫不及待的要把青年推上戰場，以遂他們不切實際的台獨空想。趙更點名，台獨金孫、台獨精神領袖、副總統賴清德清楚表明態度，「難道非要青年上戰場才稱心如意？」

趙少康認為，和平是最高原則，反戰是堅定態度，台灣不挑釁，大陸不動武，兩岸共存共榮才是終極目標。趙少康說，若中共沒來由、莫名奇妙打台灣，為了生存與維護生活方式，當然要奮起對抗；但若民進黨故意以台獨刺激挑釁引起兩岸戰爭，驅使年輕人上戰場平白無故的送死，這種政黨、這種政治領袖，不負責任到極點，可說是死有餘辜。

趙少康進一步質疑，台獨聯盟公布這種民調到底是什麼用意？若這麼想要年輕人為台獨上戰場，何不以身作則、身先士卒，號召海內外台獨的支持者及他們的子弟，組織「護台獨立義勇軍」，自願服役一年，展現愛台獨的決心？

「和平未到最後關頭，絕不放棄和平；犧牲未到最後關頭，絕不輕言犧牲」，趙少康說，做不到這點就沒資格當總統、台灣領袖；大陸國防預算是台灣17倍，役期延長等於要青年送死，民進黨選舉騙青年票，當選就把他們送上戰場。