林園民宅遭轟6槍...少年槍手一肩扛　疑有人教唆「警出動尋槍」

▲高雄林園發生槍擊案，林姓少年囂張狂開6槍。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄林園一處民宅12日凌晨3時許發生槍擊事件，蒙面黑衣男囂張3波槍擊，連開了6槍，警方昨（12）日下午逮捕未成年的16歲林姓槍手，林姓少年昨天拒絕夜間偵訊，據悉，林姓少年拒絕夜間偵訊，對於關鍵問題也避而不談，僅說是因為借貸糾紛才憤而開槍，槍枝在犯案後已經丟棄。警方對其說詞持保留態度，懷疑背後有人指使，今（13）日上午已帶著林姓少年去尋找槍枝，並進一步釐清開槍原因。

▲警方逮捕涉嫌開槍的林姓少年（右）。（圖／記者吳奕靖翻攝）

林園分局指出，12日凌晨3點41分接獲通報，林園區信義路某住宅有槍擊案，員警火速趕往現場，到場犯嫌已離去，在該住宅發現留有6個彈孔，地上6個彈殼，無人傷亡。

附近鄰居指出，半夜凌晨3點睡到一半，突然聽到碰！碰！2聲很大聲的槍聲，讓他馬上驚醒查看，發現對面民宅遭到開槍，沒想到大概隔20分鐘後，再度聽到2聲槍聲，接著3點40分又傳來2聲槍聲，他立刻報警，但也被嚇得整晚不敢睡覺。附近民眾也拍下當時的畫面，影片中，一名男子開車過來之後，蒙面拉槍機，隨後就進到巷子內開槍。

▲高雄林園民宅遭轟6槍。（圖／記者吳奕靖攝）

案發後，林園警分局12日上午10時許在林園區工業二路堤防旁空地尋獲涉案車輛，隨即下午4時許在林園區溪州二路逮捕涉案主嫌林姓少年及接應者張姓男子等人，林姓少年初步供稱是起因於雙方借貸關係，酒後爭執，引發犯嫌鳴槍報復警告。

由於林姓少年供詞避重就輕，對關鍵證物槍枝也說早已丟棄，加上還有接應的人士，警方懷疑案情並不單純，但由於林姓少年拒絕夜間偵訊，警方在今日上午已將他從拘留所帶出，準備帶他前往棄槍地點尋找涉案槍枝。