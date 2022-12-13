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社會 社會焦點 保障人權

20萬長槍用過就丟！16歲少年槍手瞎掰　林園槍擊案恐有藏鏡人

▲▼高雄又槍擊！林園民宅遭轟6槍。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄林園一處民宅12日凌晨遭轟6槍。（圖／記者吳奕靖攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄林園一處民宅12日凌晨3時許發生槍擊事件，蒙面黑衣男囂張3波槍擊，連開了6槍，警方雖然在12小時內抓到開槍的主嫌林姓少年，但16歲沒有前科的林姓少年為何會有長槍？槍枝目前在何方？背後是否有藏鏡人唆使？全案疑點重重，都有待警方進一步釐清。

林園分局指出，12日凌晨3點41分接獲通報，林園區信義路某住宅有槍擊案，員警火速趕往現場，到場犯嫌已離去，在該住宅發現留有6個彈孔，地上6個彈殼，無人傷亡。

▲高雄林園槍擊案，民眾拍下整個過程 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲林姓主嫌下車後遭轟6槍。（圖／記者吳奕靖翻攝）

附近鄰居指出，半夜凌晨3點睡到一半，突然聽到碰！碰！2聲很大聲的槍聲，讓他馬上驚醒查看，發現對面民宅遭到開槍，沒想到大概隔20分鐘後，再度聽到2聲槍聲，接著3點40分又傳來2聲槍聲，他立刻報警，但也被嚇得整晚不敢睡覺。附近民眾也拍下當時的畫面，影片中，一名男子開車過來之後，蒙面拉槍機，隨後就進到巷子內開槍。

案發後，林園警分局12日上午10時許在林園區工業二路堤防旁空地尋獲涉案車輛，隨即下午4時許在林園區溪州二路逮捕涉案主嫌林姓少年及接應者張姓男子等人，林姓少年被警方帶回後，初步供稱是起因於雙方借貸關係，酒後爭執，引發犯嫌鳴槍報復警告。

▲▼林園槍擊 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲林姓主嫌（右）被捕後供詞避重就輕。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

由於林姓少年雖坦承開槍，但供詞避重就輕，對關鍵證物槍枝也說早已丟棄，加上還有接應的人士，警方懷疑案情並不單純，甚至不排除幕後有藏鏡人唆使，甚至提供槍枝，不過少年目前口風甚緊，對於關鍵問題都以不清楚、不知道帶過，不願透露太多線索，因此警方除了少年的交友、社交狀況需要進一步釐清，黃姓被害屋主的工作、是否與人結怨等也將列為清查的範圍，不過目前首要任務是先找到涉案的槍枝。

警方透露，犯案的長槍就算是改造的，一把黑市價格也要超過20萬元，以林姓少年的財力實在不可能負擔，而且這麼貴的槍犯案後就丟棄也不太可能，懷疑幕後有人提供，犯案後又把槍枝藏了起來，增加警方辦案追查的難度。

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