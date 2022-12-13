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距台最近110km！日本因應台灣有事　擬延長離島機場跑道、新建港口

▲▼日本自衛隊。（圖／路透）

▲日本自衛隊。（圖／路透）

文／中央社

日本為因應「台灣有事」（台灣發生事態）將強化自衛隊機動部署能力，已知正就延長先島群島機場跑道及新建與那國島港口讓自衛隊護衛艦泊靠進行協調與推動相關計畫。

與那國島屬日本沖繩縣先島群島，是日本國土最西端，距台灣僅約110公里。

日本讀賣新聞報導，不只一位日本政府相關人士透露上述訊息。日本政府最快將在12月16日內閣會議通過的國家安全保障戰略中，寫入推動加強防衛所需的公共基礎建設。

日本政府基於中國不排除武力犯台的情勢，認為應該優先推動距台灣最近的先島群島硬體建設工作。

根據日本政府計畫，將延長或補強先島群島中的與那國機場、新石垣機場及宮古機場跑道，以便讓F-35匿蹤戰機起降。

上述機場跑道長度都只有約2000公尺，對戰機起降來說過短；加上如果要讓可垂直降落的F-35B降落，也必須提高跑道耐熱強度。

至於港灣相關設施部分，針對目前無法供自衛隊護衛艦及海上保安廳大型巡邏船泊靠的與那國島，日本政府預定將興建新的設施，正檢討打造長度約250公尺的碼頭並確保港灣吃水深度。

日本政府也有意將石垣市石垣港及宮古島市平良港，用作自衛隊與海上保安廳的補給設施。

除了先島群島，日本政府也將強化作為航空自衛隊西南航空方面隊據點的那霸機場功能，主要將增建滑行道。

日本政府連串計畫也是為了順利推動發生事態時的居民避難。雖然負責管理機場等設施的沖繩縣政府對上述計畫持審慎態度，但日本政府將詳細說明，努力尋求沖繩縣政府理解。

另外，朝日電視台報導，同樣是為了因應「台灣有事」，日本政府防衛省有意在2027年前，增加彈藥與導向飛彈等庫存數量。

日本政府相關人士透露，一旦台灣發生事態，為強化將自衛隊兵力投射到先島群島的能力，原則上將採購約8艘運輸船及約6架最先進的C-2運輸機等，預料總體採購金額上看8000億日圓（約新台幣1783億元）左右。

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