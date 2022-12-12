日本公布2022年度漢字「戰」　烏俄戰爭、北韓狂射飛彈

▲京都清水寺住持森清範揮毫寫下2022年日本年度漢字「戰」。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

日本漢字能力檢定協會12日公布，2022年度代表漢字由「戰」字獲選，這是2001年美國911恐怖攻擊事件以來，第2度選擇這個字。協會解釋，今年是對戰爭很有意識的一年，例如俄羅斯對烏克蘭的軍事入侵、北韓接連發射飛彈等等。

日本漢字能力檢定協會1995年起舉辦「今年的漢字」活動，透過民眾提案及投票，選出最能夠反映當年社會現象的漢字，今年已經來到第28屆。在11月1日至12月5日，民眾累計提交逾22.3萬份申請，最終「戰」字以1萬804票最高票獲選。

協會認為，除了烏俄戰爭及北韓飛彈以外，日本運動員在北京冬奧表現活躍，日本國家隊在世界盃戰勝德國及西班牙等強隊，甚至老百姓面對日圓疲軟及物價飆漲的日常生活，都是一種戰鬥。京都清水寺住持森清範揮毫在和紙上題寫「戰」字後也表示，「希望明年是所有人都能和平生活的一年」。

2021年度漢字為「金」，因多名日本選手在東京奧運奪金，旅美球星大谷翔平也獲美國職棒大聯盟（MLB）年度MVP獎項。2020年受到新冠疫情影響而選出「密」字，2019年則因為令和元年而選出「令」字。