吳怡農提松機遷建遭楊曜反對　王鴻薇：倉促提出就有這樣尷尬局面

▲王鴻薇12日受訪。（圖／記者黃國霖攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨台北市第三選區（中山、北松山）立委補選參選人吳怡農拋出松山機場遷建政見，但同黨澎湖縣立委楊曜認為松機是軍民合用機場，若遷移除造成離島居民赴台交通便利性降低外，對國防的影響更大，所以堅決反對。對此，國民黨台北市第三選區立委補選參選人王鴻薇12日表示，松機遷建問題牽扯的範圍非常大，所以真的要通盤考量，如果只是選舉時倉促提出，最後就有這樣尷尬的局面。

吳怡農參選公布的第一個政見，是主張在2030年桃園國際機場第三跑道完工後，啟動松山機場遷移計畫，讓原址變成大公園，同時也解禁周邊限建區。但楊曜表態堅決反對，並稱松山機場是軍民合用機場，若遷移不僅僅造成離島居民赴台交通便利性降低，對於國防的影響更大。

對此，王鴻薇12日受訪表示，她一再地說，松機遷建問題牽扯的範圍非常大，包含交通、都市建設，還有國安層次，以及離島通勤、醫療後送等，所以真的要通盤考量，如果只是選舉時倉促提出，最後就有這樣尷尬的局面。

媒體詢問，會不會覺得吳怡農有點不顧離島居民，因為早上吳被問是否有配套，但他未直接回應。王鴻薇回應，這個要問吳怡農，過去太多政治人物提過松機遷建，所以她也提出要跟吳討論，可是很遺憾吳用空洞、沒有建設性做回應。

王鴻薇說，看起來不分藍綠對吳怡農提出的議題表達不同意見，可能吳要先跟民進黨內作了解，也要去找國防部補課。

至於中山區行仁里里長陳德賢認為吳怡農講出當地住戶心聲，因為當地建物受到機場限高影響，住戶的居住正義被漠視40多年。王鴻薇指出，松機旁邊牽涉非常多里，她自己就是從小住在松機附近，所以她能理解松機限高、限建對附近居民的影響。

王鴻薇說，所以幾十年來才都會有政治人物在選舉時提出松機遷建政見，但為什麼20年來都是選後不聞不問？所以她會繼續傾聽附近居民的意見，並想辦法落實，千萬不要選舉高談闊論，選後不聞不問，這最要不得。