史上第4次！大陸發行3.3兆元特別國債　專家：借新還舊

▲大陸發特別國債。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

繼2020年為應對疫情衝擊，大陸財政部發行了1兆元人民幣抗疫特別國債後，今年特別國債再次重現江湖，引發關注。大陸財政部9日公告，為籌集財政資金，決定發行面值7500億元人民幣（約新台幣3.3兆元）3年期特別國債，自12月12日起上市交易。

綜合陸媒報導，大陸財政部有關負責人12日透露，2007年，經大陸國務院同意和全國人大常委會批准，財政部發行了1.55兆元（人民幣，下同）特別國債，作為中國投資有限責任公司的資本金來源。期限主要為10年、15年，2017年起陸續到期。對2017年到期的2007年特別國債本金，財政部向有關銀行定向發行2017年特別國債償還。

負責人表示，2022年12月，2007年特別國債中有7500億元即將到期。經大陸國務院批准，財政部將延續2017年做法，繼續採取滾動發行的方式，向有關銀行定向發行2022年特別國債7500億元，所籌資金用於償還當月2007年特別國債到期本金。

負責人強調，2022年特別國債發行採用市場化方式，嚴格按照相關法律法規，在大陸全國銀行間債券市場面向有關銀行定向發行，發行過程不涉及社會投資者，個人不能購買。2022年特別國債是2007年特別國債的等額滾動發行，仍與原有資產負債相對應，不會增加財政赤字。

粵開證券首席經濟學家羅志恒認為，這次的7500億元特別國債並非新增資金，而是用於償還2007年發行今年底到期的特別國債，其實是借新還舊，整體上對流動性和經濟本身影響不大。

此前，報導指出，大陸史上發行特別國債，第一次是在1998年發行2700億元特別國債，用來救四大行化解不良資產；第二次是2007年發行1.55兆元特別國債，用來買美元外匯，改革外匯存底，並因此注資成立中投公司。第三次是2020年5月底，發債額度1兆元，用來抗疫。

分析指出，兩年多又再度發債，可能因之前清零政策下「核酸債務」太沉重，各級財政的壓力太大；加上解封後更需拉動內需經濟增長，保持積極財政政策穩增長的持續性，才發行特別國債應急。