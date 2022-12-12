　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

墨龍太子降駕猛甩女信眾巴掌！全場無人關心　網怒洗版廟方

記者黃翊婷／綜合報導

苗栗頭份太玄宮日前舉辦廟會活動，有民眾拍下墨龍中壇元帥起乩降駕的影片，沒想到卻意外拍到乩童打女子巴掌的畫面，當下現場其他人仍忙著工作，挨打的女子一直低著頭，似乎在揉眼睛，退到一旁之後，才有一名阿伯上前關心。這段影片在網路上傳開，掀起眾怒，不僅被轉貼到臉書爆料公社，就連宮廟的粉專也遭到大量留言洗版。

頭份太玄宮乩童打人，引發眾怒。（圖／翻攝自YouTube／Willian chen）

▲女子突然遭打巴掌。（圖／翻攝自YouTube／Willian chen）

影片中，一名乩童穿著繡有「墨龍中壇元帥」的服裝，似乎正在等待神明降駕，旁邊有3、4名穿著頭份太玄宮服裝的男女在幫忙著裝，沒想到乩童突然出手打了一名短髮女子，力道之大，不僅可以清楚聽到巴掌聲，女子整個人還轉了大半圈，接著一直低頭揉眼睛，並趕緊退到一旁。

而在這段影片中，其他人看到女子被打，仍繼續忙著工作，只有一名阿伯上前關心。消息傳開後引發網友憤怒，影片在網路上瘋傳，還被貼到臉書爆料公社，甚至投訴媒體，就連宮廟的臉書粉專也遭到留言洗版。

網友們紛紛留言替挨打的女子抱不平，「我真的傻眼了，無法認同這種乩身的辦事態度，我一直覺得神明都很慈悲，不懂這位乩身為啥動手」、「而且都沒有人安慰被打的那位小姐耶！是習以為常了嗎」、「不管神多厲害，打人就是不對」、「問事安全帽請戴好」。

目前，廟方臉書並未做出回應，《東森新媒體ETtoday》截至出稿前致電宮廟也無人接聽，詳細的狀況仍有待進一步了解。

▼網友湧入宮廟臉書粉專留言洗版。（圖／翻攝自Facebook／苗栗頭份太玄宮）

頭份太玄宮乩童打人，引發眾怒。（圖／翻攝自Facebook／苗栗頭份太玄宮）

頭份太玄宮乩童打人，引發眾怒。（圖／翻攝自Facebook／苗栗頭份太玄宮）

►超好用「抗菌洗衣精」特價必囤！加碼「奉天宮金虎爺手工皂」洗出好運

►手刀購5片式平口褲!三花獨家3件只要$597

►「保健1212購物慶，最後優惠不錯過！

ET快訊
「尊嚴都沒了」　耶誕城警察戴耶誕帽挨批：來到牛郎店是不是
快訊／台61線砂石車閃機車翻覆　車頭秒變大火球！
王力宏復出開唱強碰林俊傑！　與李靚蕾關係緩解…婚變1年現況曝
廖老大千萬保時捷出事了！　尷尬卡山溝畫面曝光
縣市府、學校「去蔣」重金補助！　內政部：拆一座10萬
墨龍太子降駕猛甩女信眾巴掌！全場無人關心　網怒洗版廟方
4縣市大雨　「7℃凍番薯」挑戰寒流時間曝
終於商談小三通！陸大開綠色通道　陳福海、王忠銘今赴廈門

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

超商店員壞壞國中少女1次就懷孕　遭索賠400萬！結局曝光

快訊／台61線砂石車閃機車翻覆　車頭秒變大火球！

阿兵哥國道客運「解放褲頭」DIY　鄰座女目睹1招神反擊

墨龍太子降駕猛甩女信眾巴掌！全場無人關心　網怒洗版廟方

妙齡OL內衣褲被2噁賊先後偷走　網友分析案情被推爆：你竊盜系？

竹北透天厝晚間起火！一人全身80％「3度灼傷」　送醫搶救中

「機器吞人」驚悚片曝光！台南工人維修一半遭捲入　緊抓想逃仍慘死

酒醉男國小運動會外鬧事「推警砸石頭」　警對空鳴槍壓制逮人

送12萬寶格麗珠寶給小三！％％完她吵扶正…懷胎9月妻跪求別離婚

快訊／大逆轉！台中拾荒婦不是被同行毆　竟是遭親戚持鐵棍狂揍

世紀合體！畢書盡台上擁抱陳勢安　睽違7年..完美和聲飆《勢在必行》

出生遭媽拋棄被人類收養　黑豹呆萌躺腿間享受摸摸

70歲翁駕車暴衝花圃喪命　前1秒險撞飛路旁掃地鄰居

同房卻用螢幕監控女兒　妻託嬰尪想妙招兼顧遊戲

畢書盡.陳勢安破冰：小時候懂的有限　認有完美的默契..喊話合體唱跳XD

男騎車抽菸被警攔查！　意外重逢失散20年母親

54歲伊能靜認「有醫美」：很正常　否認婚變誇秦昊「拍手就頭條XD」

計程車不理義交「違規左轉」　遭輕軌攔腰撞至少被推10公尺

柴柴公園挖出「神祕大石頭」 癡笑守整夜...媽：靠近會低吼

水餃煮到「皮餡分離」他傻眼：這是炒飯喔？

超商店員壞壞國中少女1次就懷孕　遭索賠400萬！結局曝光

快訊／台61線砂石車閃機車翻覆　車頭秒變大火球！

阿兵哥國道客運「解放褲頭」DIY　鄰座女目睹1招神反擊

墨龍太子降駕猛甩女信眾巴掌！全場無人關心　網怒洗版廟方

妙齡OL內衣褲被2噁賊先後偷走　網友分析案情被推爆：你竊盜系？

竹北透天厝晚間起火！一人全身80％「3度灼傷」　送醫搶救中

「機器吞人」驚悚片曝光！台南工人維修一半遭捲入　緊抓想逃仍慘死

酒醉男國小運動會外鬧事「推警砸石頭」　警對空鳴槍壓制逮人

送12萬寶格麗珠寶給小三！％％完她吵扶正…懷胎9月妻跪求別離婚

快訊／大逆轉！台中拾荒婦不是被同行毆　竟是遭親戚持鐵棍狂揍

鋼琴辣妹緊身衣擋不住「超兇身材」　本尊身分曝

「Odyssey 兄弟車」來接班！日本HONDA明年將推新MPV　搭2.0油電

央行本周升半碼機率高！　房貸族一年將多繳近萬元

眼盲婆婆迷路…大咖女星幫拎菜送回家！「轉身離開心裡一陣痛」暖文觸人心

「全台有雨」時間曝　寒潮爆發急凍8℃

超商店員壞壞國中少女1次就懷孕　遭索賠400萬！結局曝光

1000元內交換禮物清單　頭皮保養組超熱門、聖誕樹擴香燈充滿氛圍感

快訊／台61線砂石車閃機車翻覆　車頭秒變大火球！

華裔德國男模煞到台灣妹！「高顏值帥臉曝光」　婚禮驚見一排大咖現身

烏軍痛擊瓦格納集團指揮部　州長報捷：那裡很多人都死了

柴柴一聞「牧草」瞬間ㄎ一ㄤ掉！狂吞猛嗑跟草泥馬搶食：都我的

社會熱門新聞

台南工人維修遭捲入　想逃仍慘死

百歲人瑞喜喪　子孫靈前打成一團鬧出人命

墨龍太子降駕打女信眾巴掌　網怒洗版

情侶機車雙載車禍！女友側坐仰摔慘遭聯結車輾斃

騎車抽菸被攔查　意外找到失散20年母親

夫送珠寶給小三！孕妻跪求別離婚

OL內衣被2賊先後偷走　網分析被推爆

竹北透天厝起火　男全身80％三度灼傷

基隆男偷火龍果免刑　法官千字文勸善

工頭墜4樓「掙扎打119求救」仍不治

阿兵哥客運露鳥DIY　她目睹1招神反擊

台61線砂石車閃機車翻覆　秒變火球

才炫完自己去買便當　小5童和2姊被燒死

大逆轉！拾荒婦不是被同行毆

更多熱門

相關新聞

苗栗後龍紙廠又燒！消防隊花5小時撲滅

苗栗後龍紙廠又燒！消防隊花5小時撲滅

苗栗後龍鎮永發紙廠8月27日發生火災，消防隊花了8天才將火勢完全撲滅，清理出來的廢紙堆置在廠區空地，今(11)日清晨廢紙堆不明原因又起火燃燒，消防隊花5個小時才將火勢撲滅，沒有人員傷亡，起火原因還要調查。

苗栗廂型車起火燒毀　波及民宅百葉窗、監視器

苗栗廂型車起火燒毀　波及民宅百葉窗、監視器

鍾東錦宣布　副縣長到約聘僱全留任

鍾東錦宣布　副縣長到約聘僱全留任

中打攻堅車敲破玻璃搜索　路人揶揄：麥當勞歡樂送

中打攻堅車敲破玻璃搜索　路人揶揄：麥當勞歡樂送

搶雜貨店　拉滑套恫嚇「是真槍」得手2萬

搶雜貨店　拉滑套恫嚇「是真槍」得手2萬

關鍵字：

苗栗

讀者迴響

熱門新聞

阿嬤激戰37歲鮮肉！羞認：每次都送醫

理科太太賣諮商筆記！衛生局回應了

台南工人維修遭捲入　想逃仍慘死

C羅淚別世界盃首發聲

世界盃導火線　兩國直接場外激戰

百歲人瑞喜喪　子孫靈前打成一團鬧出人命

蔡允潔出道最大尺度！老公忍不住了

墨龍太子降駕打女信眾巴掌　網怒洗版

「年輕人去哪工作？」　8年級生揭真相

手搖飲加1料「無糖也228大卡」　

陶晶瑩半夜接「女兒越洋哭訴電話」心疼：只能乾著急

寶雅賣1物「牙醫診所才有」　內行曝：超方便

乘客不會說話「預約2天後搭車」　他1舉動！逼哭千人

帶450萬名錶來台　一開行李慘遭沒收

女星「無罩散步」亂晃：緊張又害羞

更多

最夯影音

更多
世紀合體！畢書盡台上擁抱陳勢安　睽違7年..完美和聲飆《勢在必行》

世紀合體！畢書盡台上擁抱陳勢安　睽違7年..完美和聲飆《勢在必行》
出生遭媽拋棄被人類收養　黑豹呆萌躺腿間享受摸摸

出生遭媽拋棄被人類收養　黑豹呆萌躺腿間享受摸摸

70歲翁駕車暴衝花圃喪命　前1秒險撞飛路旁掃地鄰居

70歲翁駕車暴衝花圃喪命　前1秒險撞飛路旁掃地鄰居

同房卻用螢幕監控女兒　妻託嬰尪想妙招兼顧遊戲

同房卻用螢幕監控女兒　妻託嬰尪想妙招兼顧遊戲

畢書盡.陳勢安破冰：小時候懂的有限　認有完美的默契..喊話合體唱跳XD

畢書盡.陳勢安破冰：小時候懂的有限　認有完美的默契..喊話合體唱跳XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面