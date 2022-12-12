墨龍太子降駕猛甩女信眾巴掌！全場無人關心　網怒洗版廟方

記者黃翊婷／綜合報導

苗栗頭份太玄宮日前舉辦廟會活動，有民眾拍下墨龍中壇元帥起乩降駕的影片，沒想到卻意外拍到乩童打女子巴掌的畫面，當下現場其他人仍忙著工作，挨打的女子一直低著頭，似乎在揉眼睛，退到一旁之後，才有一名阿伯上前關心。這段影片在網路上傳開，掀起眾怒，不僅被轉貼到臉書爆料公社，就連宮廟的粉專也遭到大量留言洗版。

▲女子突然遭打巴掌。（圖／翻攝自YouTube／Willian chen）

影片中，一名乩童穿著繡有「墨龍中壇元帥」的服裝，似乎正在等待神明降駕，旁邊有3、4名穿著頭份太玄宮服裝的男女在幫忙著裝，沒想到乩童突然出手打了一名短髮女子，力道之大，不僅可以清楚聽到巴掌聲，女子整個人還轉了大半圈，接著一直低頭揉眼睛，並趕緊退到一旁。

而在這段影片中，其他人看到女子被打，仍繼續忙著工作，只有一名阿伯上前關心。消息傳開後引發網友憤怒，影片在網路上瘋傳，還被貼到臉書爆料公社，甚至投訴媒體，就連宮廟的臉書粉專也遭到留言洗版。

網友們紛紛留言替挨打的女子抱不平，「我真的傻眼了，無法認同這種乩身的辦事態度，我一直覺得神明都很慈悲，不懂這位乩身為啥動手」、「而且都沒有人安慰被打的那位小姐耶！是習以為常了嗎」、「不管神多厲害，打人就是不對」、「問事安全帽請戴好」。

目前，廟方臉書並未做出回應，《東森新媒體ETtoday》截至出稿前致電宮廟也無人接聽，詳細的狀況仍有待進一步了解。

▼網友湧入宮廟臉書粉專留言洗版。（圖／翻攝自Facebook／苗栗頭份太玄宮）