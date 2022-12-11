哈利爆不後悔拍攝紀錄片　盼「這2人」更瞭解他

▲英國哈利王子與妻子梅根紀錄片8日上架3集，剩餘3集預計15日播出。（圖／Netflix提供，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

英國哈利王子與妻子梅根紀錄片前三集開播，講述兩人從相戀到訂婚的過程，也譴責媒體騷擾、王室未能保護家人，最終選擇卸下王室職責。儘管紀錄片播出後，負面新聞不斷，但知情人士透露，哈利並未因此感到後悔，而是希望國王查爾斯三世、王儲威廉看完之後，能充分瞭解他與梅根所面臨的困境。

紀錄片第一集第一幕：離開英國

2020年年初，哈利與梅根不再履行高級王室成員職務，宣稱對媒體的打擾感到憤怒，並於同年移居美國加州。

在8日上架的前三集當中，第一集的第一個畫面就是哈利在倫敦希斯羅機場的溫莎VIP套房，等待搭機離開英國前往加拿大。接著是兩人在美國生活的點點滴滴，包括3歲兒子亞契推著嬰兒車，還有兩人從2016年起相戀的故事，兩人見面才2次就一起到波札那露營旅行。

第二集與第三集講述種族主義，梅根也回憶起當初與其他英國王室成員見面的情景，承認並未料到會面的正式程度，即便那是閉門場合。她說，當威廉王子與妻子凱特來吃晚飯時，光著腳、穿著破洞牛仔褲擁抱他們，「我一直是個擁抱者，但我沒有意識到對很多英國人來說這令人不快」。她也還原首次見到哈利祖母、當時的英國女王行屈膝禮的狀況。

哈利透過紀錄片譴責媒體針對夫妻關係的可怕攻擊與利用，批評王室未能保護梅根與母親黛安娜。梅根則提到嫁入王室體系女性所承受的艱辛，聚焦八卦媒體對待的方式、兩人關係如何受到衝擊，導致夫妻最終卸下王室職責移居美國。

負面新聞不斷 知情人士：哈利絕不後悔

與哈利關係密切的消息人士透露，哈利很高興能看到紀錄片前3集開播，儘管後續負面新聞不斷，他仍期盼國王查爾斯三世、王儲威廉能在看完之後，充分瞭解他與梅根所面臨的困境。

消息指出，哈利認為這部紀錄片講述他希望全世界都能聽到的故事，「他絕對不後悔」，這樣做的原因是為了分享真相，「哈利仍對和解抱有希望，不管別人怎麼想，他都愛他的父親和兄弟」。

▼消息人士透露，哈利很高興能看到紀錄片前3集開播。（圖／CFP）

脫離王室後 收入從哪裡來

哈利與梅根脫離王室之後，保留薩塞克斯公爵和公爵夫人的頭銜，但不能再使用「殿下」頭銜。兩人也不再接受王室的錢，如今大多數收入來自商業活動。

哈利與梅根成立的媒體公司Archewell Productions正在為Netflix製作一系列節目，價值數千萬美元，並與串流平台Spotify簽約錄製Podcast節目「原型」（Archetypes）。梅根也在2021年出版兒童讀物《長凳》（The Bench），哈利回憶錄《備胎》（Spare）也預定明年1月出版。

另一方面，黛妃去世後留下的1300萬英鎊遺產，大多由威廉、哈利繼承。哈利曾說，這為他們移居美國提供資金。外傳他也從曾祖母繼承數百萬英鎊遺產，但不清楚已故女王伊莉莎白二世是否給他留下財產。

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