紀錄片首曝婚禮熱舞勁爆畫面！梅根卻糗忘「第一支舞曲目」

記者葉睿涵／綜合報導

英國哈利王子夫婦與影音串流平台Netflix合作推出《哈利與梅根》紀錄片，回憶他們在2018年舉辦的婚禮，除了首度公開婚禮中從未曝光的照片外，也公佈了外界之前不斷猜測2人在結婚舞會上跳的第一支舞，不過梅根卻無法記得這首歌的歌名。

綜合英媒報導，梅根在受訪時提到，她希望她與哈利的第一支舞音樂一下氣氛就嗨起來，因此她選擇了一首節奏輕快的舞曲。隨後，梅根轉向哈利問道，「是《千舞之曲》嗎？還是《一千支舞》？我總是記不清它的名字。」（Song of Thousand Dances? A Thousand Dances? I always get it wrong.）

梅根接著和哈利一起哼起這首歌，而鏡頭則切到2人婚禮從未公開的舞池畫面，曝光了梅根與英國搖滾巨星艾爾頓強（Elton John），還有和梅根一起出演《無照律師》（The Suits）的演員Abigail Spencer一起共舞的畫面，並以字幕方式揭露正確的歌名為《千舞之地》（Land of a Thousand Dances）。

▲哈利與梅根公開他們第一支舞的歌曲。（圖／翻攝自推特）

報導稱，哈利與梅根在畫面中看起來笑容洋溢，不過哈利的兄嫂威廉王子和凱特則未出現在紀錄片中。梅根在影片中開心地表示，「那是我們的第一支舞，這一切都實在是太有趣了。我們就像旋風一樣不斷旋轉，太棒了！」事實上，這是哈利與梅根首次公開他們第一支舞的歌曲。

之前曾有媒體指出，梅根將選擇惠妮休士頓（Whitney Houston）的《我想與人共舞》（I Wanna Dance With Somebody）作為第一支舞，因為梅根曾在採訪中透露這是她的「快樂歌」（happy song），而哈利與梅根的傳記作者則聲稱第一支舞是威爾遜皮克特（Wilson Pickett）的《我戀愛了》（I'm in Love），但這些都不是正確答案。

《千舞之地》是美國節奏布魯斯歌手克里斯肯納（Chris Kenner）在1962年創作的歌曲。他在歌曲中融合了不少舞蹈風格，其中包括Twist、Alligator、Mashed Potato、Watusi 和 Pony，而梅根在預告片哼唱的歌詞，就有著這幾種舞蹈風格的名字。