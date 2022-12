紀錄片首曝婚禮熱舞勁爆畫面！梅根卻糗忘「第一支舞曲目」

記者葉睿涵/綜合報導

英國哈利王子夫婦與影音串流平台Netflix合作推出《哈利與梅根》紀錄片,回憶他們在2018年舉辦的婚禮,除了首度公開婚禮中從未曝光的照片外,也公佈了外界之前不斷猜測2人在結婚舞會上跳的第一支舞,不過梅根卻無法記得這首歌的歌名。

綜合英媒報導,梅根在受訪時提到,她希望她與哈利的第一支舞音樂一下氣氛就嗨起來,因此她選擇了一首節奏輕快的舞曲。隨後,梅根轉向哈利問道,「是《千舞之曲》嗎?還是《一千支舞》?我總是記不清它的名字。」(Song of Thousand Dances? A Thousand Dances? I always get it wrong.)

梅根接著和哈利一起哼起這首歌,而鏡頭則切到2人婚禮從未公開的舞池畫面,曝光了梅根與英國搖滾巨星艾爾頓強(Elton John),還有和梅根一起出演《無照律師》(The Suits)的演員Abigail Spencer一起共舞的畫面,並以字幕方式揭露正確的歌名為《千舞之地》(Land of a Thousand Dances)。

▲哈利與梅根公開他們第一支舞的歌曲。(圖/翻攝自推特)

報導稱,哈利與梅根在畫面中看起來笑容洋溢,不過哈利的兄嫂威廉王子和凱特則未出現在紀錄片中。梅根在影片中開心地表示,「那是我們的第一支舞,這一切都實在是太有趣了。我們就像旋風一樣不斷旋轉,太棒了!」事實上,這是哈利與梅根首次公開他們第一支舞的歌曲。

之前曾有媒體指出,梅根將選擇惠妮休士頓(Whitney Houston)的《我想與人共舞》(I Wanna Dance With Somebody)作為第一支舞,因為梅根曾在採訪中透露這是她的「快樂歌」(happy song),而哈利與梅根的傳記作者則聲稱第一支舞是威爾遜皮克特(Wilson Pickett)的《我戀愛了》(I'm in Love),但這些都不是正確答案。

《千舞之地》是美國節奏布魯斯歌手克里斯肯納(Chris Kenner)在1962年創作的歌曲。他在歌曲中融合了不少舞蹈風格,其中包括Twist、Alligator、Mashed Potato、Watusi 和 Pony,而梅根在預告片哼唱的歌詞,就有著這幾種舞蹈風格的名字。