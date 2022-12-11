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哈利梅根紀錄片開播首份民調　近半數英人喊「拔除王室頭銜」

▲▼ 英國哈利王子與妻子梅根的Netflix紀錄片8日上架。（圖／CFP）

▲英國哈利王子與妻子梅根的Netflix紀錄片8日上架。（圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

英國哈利王子與妻子梅根的Netflix紀錄片8日上架後，引發部分批評。如今在紀錄片開播後的第一份民調出爐，有將近半數的英國人認為，哈利夫婦應該被拔除王室頭銜，42%的人覺得哈利應該被剔除王位繼承人順位，近三分之一的人不支持兩人被邀請出席明年5月國王查爾斯三世加冕典禮。

英國《週日郵報》委託民調公司Findoutnow於9日針對英國2065名成年人進行全國性民意調查。結果顯示，有44%的人認為哈利夫婦應該被拔除薩塞克斯公爵與公爵夫人的王室頭銜，僅19%的人不同意。支持拔除頭銜的一方，是允許夫妻倆繼續擁有頭銜者的兩倍多。

有42%民眾支持哈利應該被剔除王位繼承人順位，23%不同意。28%受訪者認為不應該允許兩人參加國王查爾斯三世加冕典禮，不過有31%持反對意見。其中不同年齡層的看法也不同，針對是否拔除王室頭銜，65歲以上受訪者有51%表達支持，但25歲至34歲受訪者中只有16%的人支持。

另一份由Deltapoll進行的民調則顯示，有51%的人認為哈利夫妻受到公平對待，約31%覺得兩人受到不公平對待。

在民調數據曝光後，前保守黨領袖伊恩·鄧肯·史密斯（​​Iain Duncan Smith）受訪時說，「如果他們這麼不喜歡王室，為什麼還要參加加冕典禮？」前保守黨內閣大臣梅勒（David Mellor）認為，兩人靠著「賣家人」來賺錢，「他們絕對不應該來參加加冕典禮，絕對不該」。

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